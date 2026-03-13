В Казахстане будут мониторить интернет-пространство и привлекать к ответственности за противоправный контент

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 марта.

Агентство по финансовому мониторингу разработало правила проведения мониторинга информационного пространства по выявлению противоправного контента, в том числе в сети интернет, с принятием мер по его блокировке, передает Zakon.kz.

Мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая: интернет-ресурсы; социальные сети; мессенджеры; средства массовой информации; иные информационно-коммуникационные платформы.

Правила также предусматривают принятие мер по ограничению доступа к противоправному контенту. Так, в случае установления факта размещения противоправного контента уполномоченный орган по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции:

— при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РК;

— при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности;

— при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.

При направлении уведомления уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает заполнение требуемых в информационной системе данных в полном объеме: законность и обоснованность сведений, вносимых в информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность.

Что считается противоправным контентом в РК:

— Призывы к насилию, массовым беспорядкам и разжигание розни.

— Распространение фейков, создающих опасность.

— Публикация личной переписки, фото или видео без согласия человека.

— Унижение чести и достоинства.

— Порнография, особенно с участием несовершеннолетних, или незаконное использование личности.

— Деятельность иностранных журналистов без регистрации.