Система раннего прогнозирования водопотребления разрабатывается в Казахстане

Реализация проекта направлена на повышение прозрачности распределения водных ресурсов.

В рамках проекта проводится формирование единой базы данных ирригационной инфраструктуры на юге Казахстана, определение границ орошаемых земель, а также применение технологий дистанционного зондирования Земли для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей.

Создаваемая система предусматривает цифровизацию процессов водопользования, включая подачу заявок, заключение договоров и учет водопотребления. Также система позволит выявлять случаи незаконного водопользования и несанкционированного полива сельскохозяйственных земель с использованием космического мониторинга.

«Реализация проекта направлена на повышение прозрачности распределения водных ресурсов, усиление контроля за использованием поливной воды и внедрение современных цифровых инструментов управления водными ресурсами в сельском хозяйстве», – сообщил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.