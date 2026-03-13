В Казахстане открыли более 200 датасетов для разработки искусственного интеллекта

МИИЦР стремится убрать любые барьеры между государственными информационными ресурсами и командами разработчиков.

Представители министерства искусственного интеллекта и цифрового развития провели встречу с IT-сообществом, которая прошла в формате открытого диалога. Главная цель встречи — рассказать бизнесу, стартапам и независимым разработчикам о мерах государственной поддержки, доступе к качественным данным и вычислительным мощностям для создания отечественных ИИ-продуктов. Встреча в формате «презентация + демо» позволила рынку увидеть реальные инструменты, которые государство предоставляет для ускорения технологического развития и становится сервисным партнером для разработчиков, открывая доступ к тому, что жизненно важно для создания ИИ — к качественным государственным данным и мощностям для их обработки.

Вице-министр Дмитрий Мун отметил, что ведомство стремится убрать любые барьеры между государственными информационными ресурсами и командами разработчиков. Теперь стартапы и компании могут не просто пользоваться готовыми наборами данных, но и напрямую запрашивать у министерства именно ту информацию, которая необходима для их конкретного продукта. По словам Дмитрия Муна, если для обучения модели не хватает специфических данных, можно оставить запрос, и министерство поможет подготовить нужный массив. Удобным инструментом для этого стал портал Ashyq Data созданный Министерством совместно с АО «НИТ» и где уже сейчас в свободном доступе находится около двухсот датасетов — от аналитики по недвижимости до медицинских показателей, из которых 73 — эксклюзивные наборы, опубликованные впервые. Данные обновляются еженедельно и доступны бесплатно. Вице-министр Дмитрий Мун представил портал как централизованную «витрину» обезличенных данных, интегрирующую более 120 государственных баз.

Однако для создания серьезных ИИ-продуктов важны не только данные, но и ресурсы для их обработки. Чтобы поддержать разработчиков, советник генерального директора Astana Hub Ильяс Макашев представил платформу AlemLLM. Это сервис, который позволяет компаниям получать доступ к вычислительным мощностям для обучения нейросетей через удобную систему заявок. На встрече прямо в режиме реального времени показали, как быстро пройти регистрацию и начать использовать ресурсы платформы для своих проектов.

Также на встрече обсудили, где именно ИИ может быть полезен государству в ближайшие годы. Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова поделилась планами по цифровизации госуслуг на ближайшие три года. Это помогает бизнесу понимать, на какие решения будет спрос и какие задачи сейчас наиболее актуальны для страны. «Наша ключевая задача — обеспечить прозрачность в сфере цифровизации и предоставить равный доступ всего ИТ-рынка к данным. Мы опубликовали готовые и уже разработанные бизнес-процессы, утвержденные ИТ-планы госорганов. Теперь, у каждой ИТ-компании есть возможность увидеть какие данные (атрибуты) госоргана оцифрованы, а какие еще нет», — отметила Алия Оспанова.

Завершилась встреча живой дискуссией: представители IT-бизнеса смогли задать спикерам волнующие их вопросы. Участников интересовали технические детали получения данных, механизмы сотрудничества и практические шаги по запуску совместных пилотов. Спикеры подробно ответили на каждый запрос, подчеркнув, что такие встречи станут регулярными. Этот диалог показал, что государство готово быть надежным поставщиком ресурсов для рынка, делая путь от идеи до работающего ИИ-сервиса в Казахстане значительно короче и понятнее для всех.