Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2026

Программа конференции:

9:20 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:40 — Укрепление цифровой инфраструктуры РК и взгляд в перспективу. Аскар Пернебеков, руководитель Управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи, Комитет телекоммуникаций МИИЦР РК.

10:00 — Облака сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — От офиса до AI: единая облачная среда с Beeline Business. Турар Оспанов, директор по развитию Cloud и SaaS-решений, Beeline Казахстан.

11:10 — Ускорение ИИ-трансформации с M365 Copilot и агентами. Наталья Матасова, Senior AI Workforce Digital Specialist, Microsoft Central Europe.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Dev + Ops: одна команда за рулем. Технический кейс в облаке. Александр Фролкин, коммерческий директор PS Cloud Services; Илья Конаныхин, руководитель платформенной разработки, New Auto.

12:20 — FinOps: как построить процессы для оптимизации расходов на инфраструктуру. Сергей Бобко, директор по региональному развитию, Servercore.

12:40 — Суверенитет как сервис: почему будущее за открытым кодом. Виктория Корабельникова, Enterprise Sales Director DACH & CEE, Canonical.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — AI перегревает облака: новая экономика GPU-инфраструктуры. Касым Мажен, Head of Department of Open Source Solutions, АО «Национальные информационные технологии».

14:20 — Особенности построения ЦОД для работы с AI-нагрузкой. Илья Комаров, руководитель направления «Качественное электропитание», EATON Türkiye.

14:40 — Новая эра виртуализации: какие платформы приходят на смену традиционным решениям. Юрий Дорофеев, начальник управления продуктами, Казтелепорт; Борис Красносельский, директор по развитию бизнеса в Восточной Европе и СНГ, Virtuozzo.

15:00 — Сотрудничество MUK Cloud и AWS. Преимущества партнерства MUK Group для облачных партнеров и клиентов. Николай Савинов, менеджер по развитию направления облачных сервисов, MUK Group.

15:20 — Пока вы строите ЦОД, требования рынка уже выросли вдвое. Как не терять мощности и деньги. Николай Королев, директор ТОО «Амперэль».

15:40 — AI‑движок бизнеса: как единая облачная среда VK Cloud объединяет данные, ML и вывод моделей в прод. Тлек Адамжанов, Presale-архитектор, VK Tech.

16:00 — Перерыв.

16:30 — Российский рынок больших данных 2030. Илья Кананыкин, директор, Ассоциация больших данных.

16:50 — Протокол MTP — эволюция представления и передачи данных. Дмитрий Мишин, CTO, Научно-исследовательский центр «Metod-X».

17:10 — От хаоса к Lakehouse. Сергей Черномырдин, руководитель команды по развитию Lakehouse-платформы, Магнит.

17:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.