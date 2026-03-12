Следите за новостями

Цифра дня

1,2 тыс. человек получили госуслуги через Цифровую карту семьи с начала года

    На нефтегазовых месторождениях внедрили электронную систему закупок

    Министерство энергетики представило систему E-procurement на Северо-Каспийском проекте.

    12 марта 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество, Регионы

    Министерством энергетики совместно с Полномочным органом в Соглашениях о разделе продукции проведена работа по внедрению электронной системы закупок E-procurement на Северо-Каспийском проекте. Внедрение системы направлено на минимизацию административных барьеров, сокращение сроков рассмотрения заявок, повышение уровня конкуренции среди поставщиков.

    С 1 января 2026 года система закупок полностью введена в действие и функционирует в полномасштабном режиме. Она охватывает тендерные процессы, с момента подачи заявления от потенциального поставщика товаров, работ и услуг и до заключения соответствующих договоров.

    Электронный формат обеспечивает равный доступ участников к закупочным процедурам Северо-Каспийского проекта, а также прозрачность на всех этапах — от формирования потребности до исполнения договорных обязательств.

    Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.