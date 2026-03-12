На нефтегазовых месторождениях внедрили электронную систему закупок

Министерство энергетики представило систему E-procurement на Северо-Каспийском проекте.

Министерством энергетики совместно с Полномочным органом в Соглашениях о разделе продукции проведена работа по внедрению электронной системы закупок E-procurement на Северо-Каспийском проекте. Внедрение системы направлено на минимизацию административных барьеров, сокращение сроков рассмотрения заявок, повышение уровня конкуренции среди поставщиков.

С 1 января 2026 года система закупок полностью введена в действие и функционирует в полномасштабном режиме. Она охватывает тендерные процессы, с момента подачи заявления от потенциального поставщика товаров, работ и услуг и до заключения соответствующих договоров.

Электронный формат обеспечивает равный доступ участников к закупочным процедурам Северо-Каспийского проекта, а также прозрачность на всех этапах — от формирования потребности до исполнения договорных обязательств.

