    Услуги в сфере долевого строительства переведут в электронный формат

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 марта.

    Подготовлен проект приказа министра промышленности и строительства, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, передает Zakon.kz.

    В частности, проект приказа предусматривает:

    — внесение изменения в перечень основных требований к оказанию государственной услуги;
    — полный переход оказания государственной услуги в электронной форме посредством информационной системы долевого участия в жилищном строительстве Qazreestr.

    В министерстве считают, что это даст возможность аккумулировать все государственные услуги в сфере долевого строительства в ИС «Qazreestr». В связи с чем планируется приведение подзаконных нормативных правовых актов в сфере долевого участия в жилищном строительстве в соответствие с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства» и законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства».

