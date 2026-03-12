Услуги в сфере долевого строительства переведут в электронный формат

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 марта.

Подготовлен проект приказа министра промышленности и строительства, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, передает Zakon.kz.

В частности, проект приказа предусматривает:

— внесение изменения в перечень основных требований к оказанию государственной услуги;

— полный переход оказания государственной услуги в электронной форме посредством информационной системы долевого участия в жилищном строительстве Qazreestr.

В министерстве считают, что это даст возможность аккумулировать все государственные услуги в сфере долевого строительства в ИС «Qazreestr». В связи с чем планируется приведение подзаконных нормативных правовых актов в сфере долевого участия в жилищном строительстве в соответствие с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства» и законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства».

