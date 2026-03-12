На Электронной бирже труда в феврале размещено 99 тыс. вакансий

Рынок труда показал умеренное снижение активности после начала года.

В феврале 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодателями размещено 99 тыс. вакансий, а соискатели опубликовали 124,9 тыс. резюме. По сравнению с январем количество вакансий сократилось на 3,7% (-3,7 тыс.), тогда как число размещенных резюме снизилось более существенно — на 23,1% (-37,5 тыс.).

В отраслевой структуре спроса наибольшее количество вакансий традиционно приходится на социальную сферу и сектор услуг. Лидирует образование, где размещено 26,9 тыс. вакансий. Значительный спрос также наблюдается в сфере прочих услуг — 14,6 тыс. вакансий, здравоохранении и социальном обслуживании населения — 9,4 тыс., а также в обрабатывающей промышленности — 8,6 тыс. В совокупности эти направления формируют основную часть спроса на рабочую силу.

В квалификационной структуре вакансий преобладают рабочие места средней квалификации, на которые приходится 44,2% всех вакансий. Высококвалифицированные специалисты составляют 34,4%, тогда как спрос на неквалифицированный труд достигает 21,4%.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий размещено в Павлодарской области — 8,1 тыс., городе Астана — 7,8 тыс., Туркестанской области — 7,4 тыс., Карагандинской области — 6,6 тыс., а также городе Алматы — 6,3 тыс. вакансий.

Со стороны предложения труда наиболее активно работу искали соискатели из Туркестанской области — 16,8 тыс. резюме (13,4%), города Астана — 10,2 тыс. (8,2%), Алматинской области — 9,5 тыс. (7,6%), а также города Алматы — 9,2 тыс. (7,4%).

В возрастной структуре соискателей наиболее активной группой является молодежь до 35 лет, на долю которой приходится 42,3% всех резюме. Соискатели в возрасте 35-44 лет составляют 26,7%, 45-54 лет — 19,8%, а старше 55 лет — 11,2%.

В гендерной структуре наблюдается умеренное преобладание женщин: их доля составила 54,6% всех резюме, тогда как на мужчин приходится 45,4%.

По уровню квалификации среди соискателей наибольшую долю занимают работники средней квалификации — 41% всех резюме. Высококвалифицированные специалисты составляют около 31%, тогда как доля неквалифицированных работников достигает 28%.

Наиболее высокие заработные платы, предлагаемые работодателями в феврале, отмечены по позициям инженера-разработчика нефтяных и газовых месторождений (≈3,6 млн тенге), главного технолога проекта в строительстве (≈2,8 млн тенге), а также техника по материаловедению (≈2,2 млн тенге).

Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у пилотов (≈3,3 млн тенге), директоров по инвестиционным проектам (≈2,1 млн тенге), а также разработчиков курсов (≈2 млн тенге).

В целом в феврале рынок труда на Электронной бирже Enbek.kz характеризовался умеренным снижением активности после начала года. При этом структура спроса остается устойчивой: основная потребность работодателей сосредоточена в социальной сфере, услугах и рабочих профессиях, тогда как со стороны предложения сохраняется высокая активность молодежи и соискателей из южных регионов страны.