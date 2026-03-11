Премьер-министр поручил ускорить ИИ-проекты по контролю качества строительства

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития и цифровизации сферы жилищного строительства.

О проводимой работе в строительной отрасли доложили заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, первый заместитель председателя правления АО «НИХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов, а также заслушаны акимы Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей.

Особое внимание уделено цифровизации строительной отрасли. Единый портал строительства объединит системы по принципу «одного окна», повысит прозрачность и сократит бюрократию и сроки.

Премьер-министр поручил министерствам промышленности и строительства и искусственного интеллекта до конца июля текущего года запустить пилотный проект ИИ-модулей по экспертизе проектов.

Также до 1 июня текущего года акиматам Мангистауской и Кызылординской областей, области Абай, ЗКО и СКО поручено продолжить перевод генеральных и детальных планов в Градостроительный кадастр и ускорить реализацию всех проектов по цифровизации отрасли.

По итогам заседания Олжас Бектенов дал ряд поручений по вопросам развития и цифровизации сферы жилищного строительства.

1. Выработать новые подходы по развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня

В целях снижения нагрузки на государственные программы необходимо развивать и наращивать объемы доступной коммерческой ипотеки.

Министерство промышленности и строительства совместно с Национальным Банком и другими госорганами должны выработать новые подходы по дальнейшему развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня и других инструментов обеспечения жильем.

При этом, Отбасы банк должен больше ориентироваться на поддержку уязвимых слоев населения.

2. Обновить и принять нормативные акты в Строительном кодексе

Министерству промышленности и строительства поручено обеспечить до 1 июля текущего года обновление и принятие нормативных актов в рамках принятого Строительного кодекса, а также непрерывное сопровождение норм при их реализации.

3. Обеспечить своевременный запуск 38 новых проектов в сфере строительства

С ежегодным увеличением объемов строительства растет и спрос на строительные материалы. В целях недопущения их дефицита и роста цен, а также для поддержки отечественного производства реализуются проекты по выпуску необходимых стройматериалов и оборудования.

Отмечено, что в текущем году в стране запланирован ввод 38 таких новых проектов.

Министерству промышленности совместно с холдингом «Байтерек» необходимо обеспечить их своевременный запуск.

Общая координация и контроль закреплена за первым заместителем премьер-министра — Романом Скляром.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.