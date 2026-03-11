Что следует учитывать педагогам при использовании искусственного интеллекта?

Подготовлены методические рекомендации.

В Казахстане определены методические подходы к применению технологий ИИ в образовательном процессе. Требования и ограничения закреплены в методических рекомендациях, подготовленных Национальной академией образования имени И. Алтынсарина.

Основной принцип документа заключается в том, что искусственный интеллект не может заменить учителя. Он рассматривается как вспомогательный инструмент для подготовки уроков, адаптации учебных материалов и аналитической работы. При этом оценивание учеников, выбор содержания обучения и принятие окончательных решений остаются исключительной ответственностью педагога. Полная автоматизация оценки результатов обучения не допускается. Любой материал, подготовленный с использованием искусственного интеллекта, должен быть проверен учителем.

Особое внимание уделено вопросам цифровой безопасности. В документе подчеркивается, что персональные данные учащихся нельзя вводить в сторонние сервисы, а платформы, применяемые на уроках, должны соответствовать требованиям законодательства. Отдельно отмечается необходимость соблюдения принципов академической честности. Учащиеся не могут выдавать работы, выполненные с помощью ИИ, за собственные. В случае необходимости педагог вправе предложить повторное выполнение задания.

Методические рекомендации содержат готовые алгоритмы и сценарии применения цифровых сервисов в образовательной практике. В числе инструментов, которые могут использоваться на уроках, указаны Canva, ChatGPT, Gemini Storybook, NotebookLM, Reading Coach и Google Lens. Их использование позволяет сократить административную нагрузку на педагога и адаптировать учебные материалы с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Национальной академии образования имени И. Алтынсарина. Документ предназначен для педагогов, методистов, руководителей организаций образования и учащихся и направлен на поддержку системной цифровой трансформации школ.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.