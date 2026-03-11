В Карагандинской области обсудили развитие цифровых сервисов и экосистемы ИИ

Рабочая поездка Ростислава Коняшкина позволила рассмотреть стратегические направления цифрового развития и конкретные вопросы, волнующие жителей региона.

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин провел встречу с населением региона. В программу визита вошли посещение регионального IT-хаба «Terricon Valley», презентация проектов на «Аллее стартаперов», а также личный прием граждан. В ходе встречи были представлены результаты развития электронных государственных услуг. Сегодня 92% всех госуслуг доступно онлайн, а доля услуг, получаемых через смартфоны, достигла 95,9%. В 2025 году оказано 54 млн государственных услуг, при этом 60% из них предоставлены в проактивном формате — без подачи заявлений и посещения ЦОН. Государственные сервисы интегрированы в 56 внешних платформ.

Как отметил Ростислав Коняшкин, цифровизация — это не только внедрение технологий, но и повышение качества взаимодействия государства и граждан.

«Наша задача — сделать государственные услуги максимально простыми, понятными и доступными. Мы переходим от формального перевода процессов в онлайн к проактивной модели, когда сервисы работают на опережение и учитывают жизненные ситуации человека», — подчеркнул он.

Отдельно были продемонстрированы наиболее востребованные цифровые инструменты: за год QR-подпись использована 29 млн раз, биометрическая идентификация — 9,9 млн раз, сервис цифровых документов — 37 млн раз.

В сфере социальной поддержки развивается «Социальный кошелек» в составе eGov Mobile. По направлению бесплатного и льготного питания все общеобразовательные школы оснащены аппаратно-программными комплексами, создано более 1,5 млн ваучеров и выдано свыше 89 млн горячих обедов. В части лекарственного обеспечения к системе подключены 708 государственных аптек, что позволило обеспечить выдачу медикаментов по 14,4 млн рецептов.

Приложение eGov Mobile развивается как цифровой помощник: за прошлый год пользователям направлено 50 млн уведомлений. Среди востребованных сервисов — «Нацфонд детям», «Стоп-кредит (Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов) » и «Добровольный отказ от участия в азартных играх». Замена водительского удостоверения теперь осуществляется в приложении в «в два клика» — услугой воспользовались более 25 тыс. человек.

Значительное внимание уделяется информационной безопасности. Запущен государственный сервис мониторинга согласий на доступ к персональным данным через портал eGov, а функцией «Отказ от кредита» воспользовались более 5,4 млн граждан.

В рамках инфраструктурной повестки рассмотрено развитие связи в регионе. В Карагандинской области в 2023–2025 годах установлено 96 базовых станций. Зафиксировано 80 локаций с неустойчивым сигналом, на 28 из них улучшение связи завершено, по оставшимся 52 работы продолжаются.

Отдельным направлением встречи стала повестка развития экосистемы искусственного интеллекта. В Tomorrow School обучение проходит более 300 слушателей, по программе AI Sana подготовку прошли свыше 650 тыс. студентов, по программе AI Qyzmet сертификаты получили более 54 тыс. государственных служащих. Более 4 500 сотрудников обучено работе с Национальной платформой искусственного интеллекта. Также отмечено, что 17 ноября 2025 года принят Закон «Об искусственном интеллекте».

В части практического внедрения решений ИИ представлена платформа Alem.GPT: в 2025 году на ее базе запущено более 20 государственных услуг, в 2026 году планируется расширение до 50 наиболее востребованных услуг центральных и местных исполнительных органов, а также запуск ИИ-агентов для бизнеса и банков второго уровня.

По направлению Smart City Караганда в 2025 году набрала 80,78 балла в рейтинге (в 2024 году — 80,06). В городе установлено 15 491 видеокамера и 473 камеры дорожной безопасности с функцией видеоаналитики. Через Единый контакт-центр 109 за год рассмотрено 110 165 обращений жителей.

Встреча прошла в формате открытого диалога и завершилась личным приемом граждан. Среди поднятых вопросов — запуск нового автодрома в г. Караганда и его передача в филиал «Правительство для граждан», а также качество мобильной связи и интернета. Операторами обозначены планы по модернизации оборудования со сроками реализации до конца августа 2026 года.

