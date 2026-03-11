В КазНУ запущен виртуальный эко-советник

EcoFarabi AI помогает пользователям повышать экологическую ответственность в повседневной жизни.

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби разработали и внедрили виртуальный эко-советник EcoFarabi AI. Эта цифровая платформа направлена на повышение экологической осведомленности общества, популяризацию принципов устойчивого развития и поддержку инициатив по охране окружающей среды. Цифровая платформа созвучна со стратегией устойчивого развития университета и представлена как инновационное решение для формирования экологической культуры с использованием современных технологий.

EcoFarabi AI помогает пользователям повышать экологическую ответственность в повседневной жизни. Виртуальный помощник предоставляет советы по правильной сортировке отходов, информирует об эко-мероприятиях на кампусе и предлагает полезные рекомендации по устойчивому образу жизни. Кроме того, платформа оказывает информационную поддержку в сферах экономии энергии, эффективного использования воды, применения «зеленых» технологий и формирования культуры охраны природы.

Разработчики платформы — преподаватели Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ Асель Боранбай и Ильяс Кулиев. Цифровая программа нацелена на поддержку национальной инициативы «Чистый Казахстан».

По словам авторов, в будущем планируется расширить платформу EcoFarabi AI, внедрив ее в другие высшие учебные заведения, школы и общественные пространства. Также предусмотрено добавление мобильного приложения, голосового управления, видео-персонажа для объяснений, онлайн-уроков по экологии и интерактивных тестов.

Платформа будет полезна не только университетскому сообществу, но и широкой аудитории: студенты, преподаватели, жители города, школьники, молодежные организации и все граждане, заинтересованные в экологических вопросах, могут получать полезную информацию через EcoFarabi AI.

Кроме того, EcoFarabi AI приглашает пользователей участвовать в субботниках, акциях по посадке деревьев, развитии зеленых зон и других мероприятиях по защите окружающей среды. Платформа доступна в формате чат-бота через приложение Telegram, что позволяет оперативно и удобно получать экологическую информацию и советы.