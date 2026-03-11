Водителям Алматы напомнили о важном изменении в фиксации нарушений ПДД

Дополнительные виды нарушений правил дорожного движения начнут фиксировать камеры.

В Департаменте полиции города рассказали, что с 12 марта вступают в силу изменения в статье 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Нововведения касаются порядка автоматической фиксации правонарушений в сфере дорожного движения, передает Zakon.kz.

«Новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним, меняется только способ фиксации нарушений. Наша задача — повысить дисциплину на дорогах и обеспечить безопасность граждан за счет современных технологий», — сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора; несоблюдение разметки и дорожных знаков; неправильную остановку или стоянку; нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь функционал расширяется. Камеры автоматической фиксации смогут выявлять дополнительные нарушения, в том числе — использование телефона за рулем, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности.

«Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами: отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством», — отметили в ДП.

В отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.

