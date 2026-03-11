Портал социальных услуг интегрируют с Национальным каталогом товаров

Это позволит отслеживать путь каждого изделия от поставщика до конкретного получателя.

Министерство труда и социальной защиты населения разработало и вынесло на обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы. Одно из главных нововведений — интеграция Портала социальных услуг с Национальным каталогом товаров. Теперь вся продукция будет проходить обязательную регистрацию с присвоением уникальных идентификационных кодов. Это позволит отслеживать путь каждого изделия от поставщика до конкретного получателя. Внедрение единого учета снизит возможность фиктивных сделок и защитит рынок от попадания несертифицированных и низкокачественных товаров, передает Uchet.kz https://uchet.kz/.

Особое внимание уделено повышению доступности платформы для незрячих граждан. Вводится обязательное требование: при допуске товара на портал специальная комиссия будет проверять наличие детального текстового описания к фотографиям. В нем должны быть четко прописаны назначение, функционал и технические характеристики изделия, чтобы пользователи могли беспрепятственно сделать правильный выбор.

Кроме того, для более рационального использования бюджетных средств закрепляется норма о поквартальном обеспечении лиц с инвалидностью гигиеническими средствами. В ведомстве подчеркивают: общий гарантированный годовой объем предоставляемых средств останется неизменным.

Также проект приказа приводит действующие нормы Министерства труда в строгое соответствие с Правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом (инватакси).

Обсуждение проекта приказа продлится до 20 марта на портале «Открытые НПА».

