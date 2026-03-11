ИИ помогает врачам быстрее выявлять инсульт и онкологические заболевания

Минздрав внедряет решения на основе искусственного интеллекта для повышения точности диагностики, принятия клинических решений и улучшения качества медицинской помощи населению.

Одним из важных направлений является использование ИИ при диагностике инсульта. Система автоматизированной диагностики Cerebra уже внедрена в 9 инсультных центрах страны. Технология позволяет оперативно выявлять признаки инсульта на ранних стадиях, что способствует более быстрому принятию клинических решений и своевременному началу лечения. В результате внедрения системы применение тромболитической терапии увеличилось на 40%. В 2026 году планируется масштабирование решения до 33 инсультных центров.

В онкологической службе внедряются решения по ранней диагностике заболеваний, разработанные компанией WDSoft. Использование технологий ИИ при анализе радиологических изображений позволяет выявлять рак молочной железы и лёгких на ранних стадиях.

Благодаря применению ИИ выявляемость онкологических заболеваний увеличилась на 32%, а время диагностики сократилось с 40 до 10 минут. В настоящее время проект реализуется в 190 медицинских организациях 12 регионов страны, и его дальнейшее масштабирование продолжается.

Современные технологии активно применяются и в стоматологии. Решения Aidentis позволяют автоматически анализировать рентгенологические снимки, выявлять патологические изменения и формировать рекомендации по лечению. В результате время анализа изображений сокращено с одного часа до одной минуты.

Все цифровые решения будут реализовываться на базе Единого хранилища медицинских данных, что позволит обеспечить интеграцию медицинских информационных систем, повысить эффективность управления здравоохранением и создать основу для дальнейшего развития интеллектуальной медицины в Казахстане.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.