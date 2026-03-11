Все госуслуги в сфере строительства переведены в онлайн-формат

По итогам 2025 года доля услуг, оказанных в электронном виде, достигла 96%.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о ходе цифровой трансформации строительной отрасли и внедрении технологий искусственного интеллекта в градостроительный контроль. Он отметил, что в рамках исполнения поручений Главы государства совместно с Министерством промышленности и строительства реализуется Дорожная карта цифровой трансформации. Документ направлен на повышение прозрачности процессов и совершенствование системы планирования.

«На сегодняшний день уже цифровизировано 20 ключевых бизнес-процессов. Внедрение электронных контрактов, автоматической проверки документов и актов через API, а также BIM-технологий и цифрового мониторинга позволит сократить сроки оказания услуг и повысить общую эффективность отрасли на 46%», — подчеркнул вице-премьер.

В настоящее время в строительной сфере автоматизировано 54 государственные услуги, которые полностью доступны в онлайн-формате. По итогам 2025 года доля услуг, оказанных в электронном виде, достигла 96%, что подтверждает высокий уровень цифровизации.

Наиболее востребованными являются услуги по:

— присвоению адресов объектам недвижимости;

— предоставлению материалов для проектирования;

— согласованию эскизных проектов и выдаче разрешений на утилизацию.

Основная нагрузка при этом приходится на этапы планирования и проектирования.

9 января 2026 года Правительством был утвержден план цифровизации отрасли на 2026–2027 годы. Особое внимание уделяется превентивному контролю. В Астане уже запущен пилотный проект, использующий компьютерное зрение и ИИ для мониторинга хода строительства.

«Система в автоматическом режиме на ранних стадиях выявляет нецелевое использование земель и отклонения от генеральных планов. Это обеспечивает оперативный мониторинг и формирует инструмент превентивного контроля. До конца текущего года мы планируем масштабировать этот опыт на другие регионы страны», — уточнил Жаслан Мадиев.

Единый цифровой подход в строительстве базируется на 3 ключевых направлениях:

— Централизация данных: объединение всех систем в единую цифровую экосистему.

— Прозрачность идентификации: обеспечение объектов цифровыми паспортами.

— Автоматизация взаимодействия: снижение влияния человеческого фактора.

На всех этапах жизненного цикла объектов внедряется модель цифрового управления на основе единых данных. Цифровые инструменты повышают прозрачность процессов, позволяют заранее управлять ситуацией, минимизируя расходы и риски.

Цифровизация делает рынок выгоднее для всех:

— Для государства: упрощается контроль за бюджетом и снижаются коррупционные риски.

— Для бизнеса: снижается бюрократия и сокращаются затраты на проектирование (дизайн).

— Для граждан: повышается качество строительства и появляется возможность заранее получить полную информацию об объекте перед покупкой.

Через Astana Hub реализуется 32 инновационных проекта. Внедряются платформы для управления строительством, автоматизации купли-продажи, мониторинга объектов, управления техникой и охраны труда.

Реализация данных инициатив уже позволила создать 750 рабочих мест. По итогам 2025 года доход участников проектов составил 13 млрд тенге.

