Из чего формируется портфель крипторезерва Казахстана?
Председатель Национального банка рассказал, на каком этапе находится работа по созданию национального стратегического крипторезерва.
Тимур Сулейменов отметил, что криптоактивы перестают быть высокорисковыми инвестициями. По его словам, сейчас формируется перечень инструментов, в которые будет инвестировать Нацбанк, передает Zakon.kz.
«Мы видим, что крупнейшие инвестиционные дома, многие суверенные фонды и даже правительства начинают инвестировать в криптоактивы. Поэтому мы не должны оставаться в стороне. Мы соответствующее решение правления приняли в ноябре 2025 года, сформировали портфель. Там три источника. Из золотовалютного резерва мы уже сформировали портфель до 350 млн долларов. Это не так, что мы взяли 350 млн и в биткоин вложили. Нет. Это акции высокотехнологичных компаний, связанных с криптовалютами, и цифровые финансовые активы, это индекс фонды и другие инструменты, у которых есть схожий характер динамики с криптоактивами», — рассказал глава Нацбанка.
Ответ дополнила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова: «Речь не идет о каком-то большом объеме вложения в криптовалюты. Мы действительно сейчас выбираем компании, которые занимаются цифровыми активами, инфраструктурой по криптовалютам. Сейчас как раз процесс выбора таких компаний идет, думаю, в ближайшее время доложимся. Предварительно, первые инвестиции начнутся в апреле–мае 2026 года. Пока понятно, эти деньги просто так не лежат, они инвестируются в инструменты денежного рынка. Все равно доходность приносят. 350 млн долларов — это из золотовалютного резерва. Из Нацфонда решение было только принято, мы начнем его реализовывать в марте. Тоже предварительно до 350 млн долларов. Такая же сумма».
Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.