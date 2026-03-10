В Торайгыров университете открылась AI-Laboratory

Созданная инфраструктура позволит объединить учебный процесс с практической деятельностью, способствуя развитию цифровых компетенций студентов.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек ознакомился с научно-образовательной инфраструктурой и материально-технической базой университета. В ходе встречи были представлены реализуемые в университете образовательные проекты, деятельность научных лабораторий, а также ключевые инновационные направления развития. Министру продемонстрировали цифровые образовательные инициативы вуза, представили информацию о проектах, реализуемых в рамках программы AI-Sana, и рассказали о достигнутых результатах.

В рамках встречи состоялась церемония открытия лаборатории искусственного интеллекта AI-Laboratory. Она представляет собой современную научно-образовательную площадку, предназначенную для развития технологий искусственного интеллекта, разработки цифровых решений и реализации инновационных IT-проектов студентов.

На базе лаборатории студенты и молодые исследователи смогут работать над практическими проектами в таких направлениях, как машинное обучение, анализ данных, компьютерное зрение, автоматизация и разработка интеллектуальных систем. Созданная инфраструктура позволит объединить учебный процесс с практической деятельностью, способствуя развитию цифровых компетенций студентов, реализации стартап-проектов и укреплению взаимодействия между наукой и производством.

Министр также ознакомился с научной инфраструктурой инженерного направления. В частности, были представлены обновленные лаборатории кафедры машиностроения и стандартизации, оснащенные станками с числовым программным управлением, производственными тренажерами и специализированным технологическим оборудованием. Здесь студенты получают возможность осваивать технологии высокоточной обработки металлов и моделирования производственных процессов, а также современные методы машиностроения, совершенствуя свои практические навыки. Подобная лабораторная база позволяет будущим инженерам на практике изучать производственные процессы и решать реальные производственные задачи.

В ходе осмотра лабораторий Саясат Нурбек особо подчеркнул роль науки в современном обществе: «Сегодня настоящими героями общества должны быть ученые. Именно они создают новые знания, формируют технологическое будущее страны и обеспечивают ее конкурентоспособность в глобальном мире. Развитие науки, поддержка молодых исследователей и внедрение передовых технологий в образование — ключевые условия устойчивого развития Казахстана».

Министру также были представлены исследования в области агротехнологий и деятельность лабораторий по направлениям сельского хозяйства и биологии.

В завершение мероприятия Саясат Нурбек встретился с иностранными студентами университета, с которыми обсудил вопросы международного сотрудничества и академической мобильности.

