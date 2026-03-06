Полэкономики в смартфоне: о чем говорили на XIII CFO Summit

На фоне валютных драм продолжается тихая, но неумолимая технологическая революция.

Организаторы саммита, который прошел 4 марта в Алматы, не стали играть в скучные протокольные игры и назвали событие смело — «Год огненных скачек». И это не просто красивая метафора, а честный портрет реальности. Сегодня казахстанская экономика — как нервный, породистый скакун, который отказывается стоять на месте. Он храпит, встает на дыбы, бросаясь то к геополитическим барьерам, то к новым технологическим прорывам.

Так о чем же говорили те, кто держит руку на пульсе финансов страны?

Парадокс тенге: укрепление без причин и призрак 2009-го

Главный экономический сюрприз начала года — укрепление национальной валюты. Ирония в том, что фундаментальных причин для этого почти нет: нефть не бьет рекорды, а внешний фон далек от идеального.

Профессионалы рынка понимают: такие «сюрпризы» просто так не проходят. Вопросы валютного контроля и курсовых рисков в 2026 году выходят из тени на первый план. Более того, эксперты саммита бьют тревогу: из-за крепкого тенге и высоких ставок корпоративные клиенты снова потянулись к валютным займам. Это классический звонок из прошлого — именно так начинался кризис 2009 года, закончившийся девальвацией и волной невозвратов.

Технологии: 4%, которые меняют все

Как отметил Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum, искусственный интеллект и агентные модели уже вторглись в нашу жизнь. Однако статистика Gartner неумолима: лишь 4% компаний в мире дошли до реального внедрения агентов. Большинство застряло на уровне простых ассистентов («3A») или используют старые алгоритмы машинного обучения.

«Те 4%, кто перешел к агентам, — это зона стремительного роста», — подчеркнул Абдразаков.

Половина экономики — в вашем кармане

Понимая сложность перехода к настоящему ИИ, команда C500 (ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний Казахстана, которые формируют половину экономики страны) сделала рынку подарок. Результатом многолетних экспериментов стало приложение, которое кладет эту самую «половину экономики» в ваш смартфон. Это не рядовой помощник, а полноценный агент, «зашитый» в контур данных C500.

Что внутри?

— Контекст: структурированные данные за 10 лет, статистика и бенчмарки.

— Функции: встроенный Copilot на мощных декомпозиторах, инструменты social listening для анализа репутации, календарь стратегических и финансовых событий.

— Аналитика: поиск руководителей, финансовая отчетность, сравнение с конкурентами.

Приложение уже работает и доступно каждому. Это тот самый мост от скучных ассистентов к реальным агентам будущего.

Семь тезисов саммита: от тревог до надежд

Помимо технологических новинок, эксперты CFO Summit детально разобрали состояние дел в стране. Вот семь главных выводов, которые прозвучали со сцены:

1. Новая легитимность. Рейтинги и рост ВВП больше не работают как индикаторы успеха. Люди хотят знать, поспевают ли их доходы за ценами и есть ли у них чувство безопасности.

2. Тревожная статистика. Казахстан вошел в топ-15 стран мира по уровню экономических тревог. Более половины взрослого населения всерьез опасаются, что не смогут купить базовые продукты.

3. Короткое планирование. Всем нужны «длинные деньги», но дорогой капитал заставляет бизнес жить одним днем.

4. Валютный риск. Возвращение спроса на валютные займы на фоне крепкого тенге — опасный симптом.

5. Пенсионная надежда. Бизнес верит в возврат пенсионных активов под управление частников. Национализация ЕНПФ, по мнению игроков рынка, убила институт «длинных денег».

6. Режим экономии. Компании «ужимаются» на фоне падения спроса. Рынок покидают даже те, кто, казалось бы, стоял прочно.

7. Госпрограммы без спроса. Господдержка плодится, но бизнес боится брать даже доступные «длинные» кредиты, опасаясь обязательств в эпоху неопределенности.

«Сегодня все проекты должны быть взвешенными, мы должны их оценивать по стоимости капитала, — отметила Сабина Амангельды, Asbs Kazakhstan. — Бизнес должен расти в любом случае, двигаться вперед, но важно, чтобы этот рост был очень взвешенным и правильно оцененным, потому что стоимость риска на сегодня очень высока».

Лидеры рынка и триумф интеллекта

Традиционно саммит стал не только площадкой для дискуссий, но и местом признания заслуг. Партнерами мероприятия выступили лидеры финансового и консалтингового сектора: EA Holding Group, ACCA, Grant Thornton, Casplan, Eurasian Bank, KPMG, UCHET.KZ, ASBIS, CybernetAI, Smart Solutions, WOOPPAY, Fortune Partners, Datanomix, PwC, KASE. Их участие превратило встречу в уникальное пространство — от международных стандартов отчетности до прорывных финтех-идей.

Кульминацией стало награждение лучших финансовых директоров. Звания «Best CFO» удостоились:

— Нурпеисова Мадина («Бухта»)

— Мельникова Наталия («Фридом Банк Казахстан»)

— Унгарбаев Алибек (Sensata Group)

— Хамидуллин Аскар («Евразийский банк»)

CFO SUMMIT — это энергия лидерства, стратегия роста и триумф интеллекта. В 2026 году участники уходили с ощущением, что «огненные скачки» только начинаются. Но теперь у них в кармане есть главное — данные и агенты, чтобы усидеть в седле.