С каким багажом Казахстан начинает Год цифровизации и искусственного интеллекта?

По итогам прошлого года досрочно выполнен план экспорта IT-услуг.

2026-й в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В ближайшее время будут поставлены соответствующие задачи и цели как для госорганов, так и для компаний квазигосударственного сектора в сфере IT. Пока же предлагаем свериться с теми индикаторами, к которым страна стремилась последние несколько лет. Напомним: Касым-Жомарт Токаев дал поручение превратить Казахстан в IT-страну и к 2027 году довести объем экспорта IT-услуг до показателя в 1 млрд долларов. На первом в новом году заседании правительства глава Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев отчитался о том, что этот порог пройден досрочно по итогам прошлого года. В сравнении с 2021-м зафиксирован рост в 15,7 раз, передает Finprom.kz. В целом, 2025 год стал важным периодом перемен для IT-сектора Казахстана. Страна не только достигла поставленных финансовых целей досрочно, но и провела масштабные институциональные и инфраструктурные реформы. Согласно данным МИИЦР РК, доходы казахстанского IT-рынка по итогам прошлого года достигли 2 трлн тг, увеличившись с 2021 г. в 2,1 раза.

Официальные данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК за прошлый год пока не опубликованы. Однако рост до 2 трлн тг более чем вероятен: по итогам 2024 года общий объем оказанных IT-услуг превысил 1,7 трлн тг — на 25,9% больше, чем годом ранее. Лишь 17,4% от общего объема услуг пришлось на получателей-нерезидентов.

Среди достижений прошлого года можно назвать также запуск Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai и трех центров обработки данных, начало работы двух мощных суперкомпьютеров для нужд бизнеса и науки, разработку мультиагентной платформы AlemGPT. Введен в промышленную эксплуатацию портал Qaz Tech. Согласно указу президента РК, с 2026 года разработка любых государственных систем вне этой платформы будет запрещена.

Продемонстрировал в прошедшем году успехи и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. Число его участников уже превысило 1,8 тыс. компаний. Общая выручка всех компаний, зарегистрированных на этой площадке, за последние пять лет достигла 864 млрд тг, а сумма привлеченных инвестиций превысила 600 млн долларов.

В целом динамика инвестиций в сфере информации и связи в стране в последние годы выглядит впечатляюще. За январь–ноябрь 2025-го объем инвестиций в основной капитал в секторе достиг 342,8 млрд тг — на 31,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сравнение данных за последние несколько лет позволяет определить тренд: максимальная сумма инвестиций в IT (438,4 млрд тг) была зафиксирована в 2023 г.

Социальная часть развития IT-сектора последние годы также демонстрирует успехи. Так, судя по отчетам БНС, численность занятых в сфере информации и связи по итогам третьего квартала прошлого года достигла 200,5 тыс. человек. При этом пятью годами ранее показатель составлял всего около 160 тыс. человек.

Так быстро увеличить штат программистов, разработчиков, data-инженеров и прочих «айтишников» удалось, в числе прочего, благодаря мощному стимулятору — росту заработной платы. С 2019 года она увеличилась более чем в 3 раза, до 833,1 тыс. тг. Уровень доходов IT-специалистов в Казахстане — один из самых высоких по экономике (после финансистов и страховщиков).

Немаловажно, что за эти годы увеличивалась не только заработная плата сотрудников IT-компаний, но и ее отрыв от среднего по экономике показателя оплаты труда. Например, в 2019-м среднемесячная заработная плата «айтишников» была в 1,4 раза больше, чем в целом по РК. В третьем же квартале прошлого года разница была уже фактически двукратной.

Несмотря на наличие выдающихся успехов в сфере информационных технологий, в Казахстане остается немало нерешенных проблем. Категории их сложности разнятся. По данным, озвученным на заседании правительства РК в начале января, около 2,5 млн граждан страны нуждается в высокоскоростном интернете. Есть проект по прокладке «оптики» к 3 тыс. сел в текущем году.

Среди более масштабных и крупных барьеров можно также назвать проблемы с финансированием IT-стартапов, находящихся на ранних стадиях развития, бюрократические сложности при оформлении документов для компаний, низкий уровень цифровизации legacy-инфраструктуры, когда новые технологии приходят туда, где до сих пор используются устаревшее оборудование и программное обеспечение. Безусловно, все это тормозит прогресс.

