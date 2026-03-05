Kcell займет 49 млрд тенге для развития сети

В компании рассчитывают, что кредитная линия ускорит модернизацию инфраструктуры и сделает цифровые сервисы доступнее.

Оператор сотовой связи Kcell подписал кредитное соглашение с Евразийским банком развития на сумму до 49,1 млрд тенге. Средства компания будет привлекать по мере необходимости. Финансирование планируется направить на текущие затраты, расширение покрытия мобильной сети и повышение качества высокоскоростного интернета как в крупных городах, так и в сельских регионах, передает Курсив.

Главный финансовый директор компании Сабигат Рахметов отметил: «Как национальный оператор и технологический лидер по скорости передачи данных, мы продолжаем инвестировать в развитие инфраструктуры. Подписанное соглашение позволит ускорить реализацию ключевых проектов и повысить качество цифровых услуг для наших клиентов».

В компании подчеркивают, что новое финансирование поможет быстрее реализовать уже запланированные проекты и поддержит дальнейшее развитие телеком-инфраструктуры.

Kcell работает на рынке мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, а также развивает финансовые и цифровые сервисы, ИТ-решения, интернет вещей, технологии межмашинного взаимодействия и облачные вычисления. По данным компании, покрытие сети 5G https://profit.kz/tags/5g/ охватывает 51,29% населения Казахстана. Оператор представлен брендами Kcell и Activ.

За 9 месяцев 2025 года компания заработала 14,9 млрд тенге прибыли, что на 84% больше, чем за аналогичный период предыдущего года — 8,1 млрд тенге. Активы компании к концу третьего квартала 2025 года сложились на уровне 464,1 млрд тенге — это в 9,5 раза больше, чем размер полученной кредитной линии.