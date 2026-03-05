Анонс: International Finance & Banking Summit 2026

Баку станет центром притяжения финтеха.

9-10 июня 2026 года в столице Азербайджана состоится масштабный саммит, посвященный глобальной интеграции финансовых систем, кибербезопасности и инновациям в банковской сфере — International Finance & Banking Summit 2026. Мероприятие, организованное GBM Events при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Ассоциации банков Азербайджана (АВА), станет ключевой платформой для обсуждения будущего финансового сектора в регионе и мире.

Главная тема предстоящего форума — «Инновации, безопасность и партнерство ради будущего финансов». Организаторы подчеркивают, что основной целью саммита является ускорение интеграции региональных финансовых систем (в частности, тюркоязычных государств) в глобальное финансовое пространство.

Повестка 2026 года синхронизирована с мировыми трендами. Участники обсудят:

— Гармонизацию регуляторики: выравнивание законодательных норм для упрощения трансграничных операций.

— Координацию платежных систем: создание бесшовных механизмов для быстрых и безопасных платежей.

— Укрепление корреспондентских отношений: развитие связей между локальными и международными финансовыми институтами.

— Цифровую устойчивость: защиту данных и противодействие киберугрозам в условиях стремительной цифровизации.

Саммит объединит более 1000 делегатов, среди которых:

— руководители центральных и коммерческих банков;

— представители международных финансовых институтов и регуляторов;

— поставщики технологических решений, вендоры оборудования и ПО;

— финтех-стартапы, инвесторы и международные эксперты из Европы, США, Ближнего Востока и стран СНГ.

Особое внимание будет уделено выставке инновационных решений, где компании представят новейшие разработки в области искусственного интеллекта для банкинга, блокчейн-технологий и инструментов автоматизации бизнес-процессов.