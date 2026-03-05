Анонс: VII Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия

Традиционная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вызовов в сфере управления персоналом соберет лучших специалистов региона.

HeadHunter Центральная Азия проводит VII ежегодную Международную конференцию HR-бренд Центральная Азия — ключевое событие для HR-экспертов, лидеров индустрии и представителей бизнеса. В этом году конференция пройдет под темой «Будущее HR: AI-технологии, автоматизация и человеческий капитал», отражая ключевые тренды трансформации рынка труда и HR-стратегий.

Ключевые темы конференции:

— Как AI уже меняет HR здесь и сейчас.

— Автоматизация без потери «человечности».

— Новая роль HR в компании.

— Переход от операционной функции к стратегическому партнёру бизнеса.

— Человеческий капитал в цифровую эпоху.

— Как развивать, удерживать и вовлекать сотрудников с помощью технологий.

— Доверие, этика и ответственность при использовании AI.

— Что важно учитывать, чтобы технологии усиливали, а не разрушали культуру.

— Практические кейсы и инструменты.

— Реальные примеры, которые можно адаптировать и применять в своей компании.

Конференция соберет экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов современной HR-сферы. В центре внимания — технологии, развитие корпоративной культуры, управление изменениями и новые подходы к обучению. Особое внимание будет уделено тому, как AI-технологии и автоматизация трансформируют HR-процессы, меняют подходы к подбору, развитию и удержанию сотрудников, а также усиливают стратегическую роль HR в работе с человеческим капиталом.

Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения премии HR-бренд Центральная Азия 2025, где будут отмечены лучшие HR-проекты региона.

VII Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия состоится 23 апреля 2026 года в г. Алматы, отеле Rixos Almaty, также доступно онлайн-участие. Подробную информацию о Конференции можете узнать на официальном сайте.