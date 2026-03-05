6 760 школ перешли на цифровой учет питания через «Социальный кошелек»

Инструмент обеспечивает автоматизированную фиксацию факта получения питания через регистрацию посещения столовой.

В Казахстане завершен переход 6 760 общеобразовательных школ на цифровой инструмент «Социальный кошелек» для учета бесплатного и льготного питания обучающихся. Проект реализуется поэтапно с 2023 года, направление школьного питания внедряется с 2024 года.

Инструмент обеспечивает автоматизированную фиксацию факта получения питания через регистрацию посещения столовой. Расчеты с поставщиками производятся исключительно за фактически предоставленное питание, что исключает начисление средств за отсутствующих детей. Право на льготу подтверждается через интеграцию с цифровыми системами государственных органов, ваучеры формируются автоматически при наличии согласия родителей на обработку данных.

Категории получателей не изменились. Учащиеся 1-4 классов получают питание бесплатно вне зависимости от социального статуса. В старших классах льгота распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также иные категории, предусмотренные законодательством.

Школы оснащены аппаратно-программными комплексами и подключены к приложению «Бизнес-кошелек». Оснащение финансируется из средств местных исполнительных органов. Применение «Социального кошелька» направлено на прозрачность учета и эффективное использование бюджетных средств.