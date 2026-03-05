Азаматтар өздерінің сайлау учаскесін eGov Mobile мобильді қосымшасы және eGov сайты арқылы онлайн тексере алады
15 наурызда өтетін республикалық референдум қарсаңында азаматтар үшін өз сайлау учаскесін іздеуге арналған цифрлық сервис қолжетімді.
Дауыс беретін қажетті пунктті eGov Mobile мобильді қосымшасы мен eGov порталында бірнеше қадамды орындап табуға болады. eGov Mobile мобильді қосымшасы мен eGov порталының басты беттерінде «Референдум» арнайы баннері орналастырылған. Баннерге өткеннен кейін пайдаланушы сайлау учаскесін тексеру сервисіне өтеді, онда ол өзінің ЖСН-ін және өңірін көрсетуі қажет. Деректер енгізілгеннен кейін жүйе автоматты түрде сайлау учаскесінің нөмірін, өңір мен ауданды, сондай-ақ дауыс беру орнының нақты мекенжайын көрсетеді.
Сондай-ақ осы бетте «Жиі қойылатын сұрақтар» бөліміне сілтеме қолжетімді, онда азаматтар референдумға қатысты пайдалы ақпаратты таба алады.