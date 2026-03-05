Граждане могут проверить свой избирательный участок онлайн

Это можно сделать через мобильное приложение eGov Mobile и сайт eGov.

В преддверии республиканского референдума, который пройдет 15 марта, для граждан доступен цифровой сервис по поиску своего избирательного участка. Найти нужный пункт для голосования можно в несколько кликов в мобильном приложении eGov Mobile и на портале eGov.

На главных страницах мобильного приложения и портала размещен специальный баннер «Референдум». Перейдя по нему, пользователь попадает в сервис проверки избирательного участка, где необходимо указать свой ИИН и регион. После ввода данных система автоматически отобразит номер избирательного участка, регион и район, а также точный адрес места голосования.

Также в сервисах доступны разделы «Часто задаваемых вопросов», где граждане могут найти полезную информацию по референдуму.