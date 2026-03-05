Следите за новостями

3 тысяч сел и 1 млн жителей получат качественную связь до конца 2027 г.

    Президент принял председателя правления АО «Казахтелеком»

    Багдат Мусин отчитался о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов.

    5 марта 2026 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    «Казахтелеком» обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системное расширение оптической сети по всей стране. Продолжается масштабное подключение сельских населенных пунктов: до конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, в которых проживает свыше 1 млн жителей. Главе государства была представлена информация о реализации международного проекта «Каспий ВОЛС», предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау – Сумгаит. Проект направлен на укрепление транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.

    Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию дата-инфраструктуры. В рамках стратегического проекта «Долина ЦОД» в Экибастузе формируется центр обработки данных с поэтапным наращиванием мощности. Инициатива направлена на привлечение международных технологических компаний и повышение инвестиционной привлекательности страны.

    Как сообщил Багдат Мусин, в числе приоритетов – внедрение технологий искусственного интеллекта. Реализуются проекты по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также решения в области кибербезопасности и цифровизации государственного сектора.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения жителей малых городов и сельских населенных пунктов качественной связью и интернетом. Президент поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития ИИ.

    Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

     

