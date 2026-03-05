Следите за новостями

3 тысяч сел и 1 млн жителей получат качественную связь до конца 2027 г.

    Цифровой формат обслуживания: более 72 тысяч обращений принято через видео ЦОН в 2025 году

    Сервис видео ЦОН объединяет 79 государственных услуг, доступных в формате видеоприема через мобильное приложение «ЦОН».

    5 марта 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Такой формат позволяет оформить документы и получить консультацию сотрудника дистанционно. В 2025 году через видео ЦОН оказано 72 тысяч обращений. Видео ЦОН работает в режиме реального времени: оператор консультирует, помогает заполнить документы и принимает обращение онлайн. Средняя продолжительность одного видеоприема составляет от 5 до 15 минут, что позволяет оперативно решать большинство вопросов в удобном формате.

    Сегодня через сервис доступно 79 государственных услуг — от справки об отсутствии судимости и регистрации по месту жительства до назначения социальных выплат и пособия многодетным семьям

    Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть мобильное приложение «ЦОН», выбрать раздел «Услуги ЦОН», затем перейти в подраздел «Услуга по видео» и нажать кнопку «Перейти к видеозвонку». Оператор проконсультирует и оформит обращение, а результат можно получить в чате приложения либо забрать готовые документы в отделении ЦОН.

    Дистанционный прием особенно удобен для жителей отдаленных населенных пунктов, граждан с повышенными потребностями, а также тех, кому важно получить услугу без личного обращения.

    ВидеоЦОН стал частью системной цифровой трансформации государственных услуг. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта приоритетом остается удобство граждан — сервисы адаптируются под потребности пользователей, делая получение услуг более простым и доступным.

