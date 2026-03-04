Онлайн регистрация транспортных средств на eGov и в eGov Mobile: новые возможности для автовладельцев

Развитие онлайн-сервисов в сфере регистрации транспортных средств направлено на упрощение процедур для граждан и бизнеса.

На портале электронного правительства eGov и в мобильном приложении eGov Mobile доступны онлайн-услуги по регистрации автомобилей. Пользователи могут поставить на учет авто от официального дилера, заменить техпаспорт и госномер без смены владельца, а также оформить куплю-продажу при смене собственника, все — в онлайн-формате.

Первичная регистрация автомобилей от официальных дилеров

Теперь первичную регистрацию автомобиля, произведенного в Казахстане, можно оформить онлайн. Сегодня госуслуга доступна уже в более чем 100 крупных дилерских центрах по всей стране, среди них: ТОО «Aster Auto», ТОО «Terra Motors Astana», ТОО «Allur Motor Qazaqstan», ТОО «Hyundai Auto Almaty», ТОО «Mycar Astana» и другие. Вместе с тем, список автосалонов, которым доступно онлайн оформление, расширяется по мере их подключения к публичному интеграционному сервису.

Для получения услуги покупателю необходимо выбрать автомобиль в автосалоне и заключить договор купли-продажи. Дальнейшее оформление производится дистанционно — без необходимости повторного посещения салона.

После подачи заявления со стороны дилера покупатель получает уведомление в личном кабинете на портале eGov или push-уведомление в мобильном приложении eGov Mobile. Пользователь проверяет сведения, выбирает государственные регистрационные номерные знаки из доступных вариантов и подписывает заявление одним из предусмотренных способов. Таким образом, ключевые этапы регистрации проходят онлайн. Также для удобства пользователей расширен перечень доступных вариантов выбора ГРНЗ. Срок оказания услуги составляет до 2 часов. Готовые документы и ГРНЗ подлежат получению в выбранном спецЦОНе.

Замена техпаспорта и ГРНЗ

В начале 2026 года стала доступна онлайн-услуга по выбору государственных регистрационных номерных знаков, которая быстро набрала популярность среди автовладельцев. Теперь в онлайн-формате запущена госуслуга по замене техпаспорта и госномера без смены владельца. При подаче заявки система автоматически проверяет автомобиль на наличие штрафов и обременений. Услуга оказывается в течение одного часа.

Онлайн-оформление недоступно при наличии ограничений, в том числе если транспортное средство находится в залоге либо имеются иные препятствующие факторы. В таких случаях регистрационные действия осуществляются при личном обращении в спецЦОН.

Купля-продажа автомобиля между гражданами

Также на портале eGov и в мобильном приложении eGov Mobile реализована возможность оформления купли-продажи транспортного средства между физическими лицами в электронном формате.

Этот механизм был доступен преимущественно в рамках отдельных банковских сервисов для клиентов конкретных финансовых организаций. Теперь сервис интегрирован на уровне государственных сервисов и обеспечивает единый цифровой процесс оформления сделки.

«Ранее благодаря МВД РК успешно запустили онлайн-оформление продажи автомобилей между гражданами в мобильных приложениях крупных банков. Теперь цифровые сервисы охватывают весь процесс регистрации, начиная от покупки нового авто в автосалонах до сделки между гражданами, включая клиентов разных банков, а также замену техпаспорта и госномеров. Это позволяет уже с апреля значительно сократить количество визитов в спецЦОНы», — отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Развитие онлайн-сервисов в сфере регистрации транспортных средств направлено на упрощение процедур для граждан и бизнеса, сокращение очных обращений и повышение прозрачности регистрационных действий. Услуги реализованы в рамках совместной работы Министерства внутренних дел РК, Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО «Национальные информационные технологии».

