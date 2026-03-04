В Казахстане автоматизируют управление дорожной сетью и сервисом

В правительстве рассмотрели ход реализации поручений Президента по развитию автодорожных проектов и межрегиональных дорог.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание правительства по вопросам развития автодорожной отрасли. Внимание уделено исполнению поручений Главы государства, данных на расширенном заседании правительства, по реализации новых автодорожных проектов, включая развитие межрегиональной сети. О текущей ситуации и планах развития сектора доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, о реализации дорожных работ и внедрении цифровых решений — председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, о контроле качества дорожно-строительных работ — руководитель Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев. Также заслушаны акимы Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетісу.

По данным Министерства транспорта, протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 95 тыс. км, из которых 25 тыс. км относятся к республиканской сети и 70 тыс. км — к местной. В предстоящий трехлетний период планируется привести в нормативное состояние 32 тыс. км местных дорог с увеличением охвата в 5 раз, к 2029 году выполнить средний ремонт 10 тыс. км, из которых 5 тыс. км уже выполнены.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость завершения в текущем году подготовки проектной документации по ключевым проектам «Караганда — Жезказган», «Бейнеу — Саксаульский» и другим. Также важно активизировать реализацию проекта «Центр-Запад», который соединит столицу, Аркалык и Иргиз. Контроль — за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром. Заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину поручено обеспечить бесперебойное финансирование проекта «Центр — Запад».

В связи с ростом числа обращений граждан по вопросам качества дорог акиматам поручено обеспечить оперативное реагирование на жалобы населения, усилить контроль за ремонтными работами и проводить разъяснительную работу.

«Качественные дороги — это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов — это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей», — отметил Олжас Бектенов.

Акцент сделан на развитии придорожного сервиса, включая объекты у пограничных пунктов пропуска. Отмечено, что в целом все больше объектов приводится в соответствие с национальным стандартом. Однако сервис-центры находятся преимущественно в больших населенных районах. Необходимо открывать их равномерно, устанавливая указатели для водителей о расстоянии до сервисов, заправочных станций и отелей. Следует также принять меры по открытию придорожного сервиса близ пограничных пунктов пропуска для предоставления услуг автоперевозчикам.

Руководитель правительства обозначил важность качественного обслуживания большегрузного транспорта, в том числе в связи с ростом объема транзитного потока. Это востребованный сегмент сервиса, который может предоставлять отечественный бизнес.

В целом, отмечена необходимость обеспечения комплексной реализации новых автодорожных проектов, развития инфраструктуры и выполнения всего объема ремонтных работ.

Председатель правления АО «НК „ҚазАвтоЖол“» Дархан Иманашев сообщил о внедрении интеллектуальных транспортных систем и цифровых сервисов на платных автодорогах страны. По его словам, внедряются новые цифровые механизмы автоматизации процессов управления дорогами.

«С прошлого года в качестве пилотного проекта реализуется внедрение интеллектуальной транспортной системы на платном участке Алматы — Конаев (42 км). В рамках проекта предусматривается внедрение элементов искусственного интеллекта с возможностью отслеживания трекинга объектов, случаев возникновения ДТП, выхода животных на проезжую часть, автоматической оценки изменения погодных условий и случаев нарушения правил дорожного движения», — озвучил Дархан Иманашев.

Аналогичные меры будут приняты и по платным участкам Астана — Темиртау (134 км) и Астана — Щучинск (211 км).

«Кроме того, в прошлом году завершена автоматизация колл-центра 1403, что позволило в 2 раза увеличить охват обрабатываемых обращений пользователей автодорог. В целях дальнейшей модернизации колл-центра 1403 мы приступили к внедрению интеллектуального диспетчера «Сапар» на основе искусственного интеллекта. Он будет оказывать пользователям услуги цифрового ассистента по принципу голосовых помощников, — дополнил Иманашев.

По итогам заседания правительства премьер-министр дал ряд поручений.

— Развитие придорожного сервиса. Министерству транспорта совместно с акиматами поручено до 1 мая разработать детальную карту развития придорожного сервиса в каждом регионе с соблюдением соответствующих стандартов и мерами стимулирования бизнеса.

— Цифровая трансформация автодорожной отрасли. Министерствам транспорта и искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с НК «КазАвтоЖол» и Национальным центром качества дорожных активов поручено до конца текущего года обеспечить функционирование единой цифровой платформы мониторинга состояния дорог с интеграцией данных по всем уровням дорожной сети. Этот инструмент позволит в режиме реального времени видеть объективную картину и своевременно устранять дефекты.

— Безопасность движения. Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС и акиматами поручено до 1 мая актуализировать планы совместных действий по обеспечению безопасности дорожного движения с акцентом на аварийно-опасные участки и подъезды к крупным городам.

