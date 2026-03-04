Қазақстанның техникалық білімі - жаңа индустрияның драйвері
Әлемдік экономика адам еңбегінің сипатын түбегейлі өзгертуге бет бұрған кезеңде кәсіптік және техникалық білім беру жүйесі жоғары технологиялық экономиканың негізгі тірегіне айналды. Қазақстан техникалық және кәсіптік білім беру саласын дамыту үшін жүйелі және ауқымды реформаларды жүзеге асыруда.
2025 жылы Жұмысшы мамандықтары жылы аясында колледждерге арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы 145 мың орынға дейін ұлғайтылды. Оның 70%-ы техникалық және технологиялық бағыттарға бөлінді. Бұл ел экономикасының нақты секторына қажетті кадрларды даярлауға жасалған нақты қадам.
Жұмыс берушілермен бірлесіп 11 мыңнан астам білім беру бағдарламасы әзірленді. Олар кәсіби стандарттар мен WorldSkills талаптарына негізделген, бұл қазақстандық студенттердің құзыреттерін халықаралық деңгейге жеткізеді.
Өткен жылы Қазақстанның ұлттық құрамасы Данияда өткен EuroSkills Herning 2025 чемпионатында 7 «Үздік медальон» иеленді. Бұл — техникалық білім сапасының халықаралық деңгейде мойындалғанының дәлелі.
Ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша онлайн-оқыту заңнамалық түрде енгізілді. Бағдарламалау, киберқауіпсіздік, деректерді талдау, жасанды интеллект негіздері сияқты бағыттар колледждерде кеңінен оқытылады. Нәтижесінде түлектер еңбек нарығына тез бейімделетін, бәсекеге қабілетті маман болып шығады.
Қазіргі таңда 43 мыңға жуық студент кәсіпорындардың нысаналы мемлекеттік тапсырысы аясында білім алуда. Олардың 8 мыңға жуығы оқуын аяқтап, тұрақты жұмысқа орналасты.