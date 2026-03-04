Колледжи Казахстана становятся кузницей кадров для новой индустрии

В условиях, когда мировая экономика радикально трансформирует рынок труда, система технического и профессионального образования становится ключевой опорой высокотехнологичной экономики.

Казахстан реализует реформы по развитию технического и профессионального образования. В 2025 году в рамках Года рабочих профессий государственный образовательный заказ для колледжей увеличен до 145 тысяч мест. 70% из них направлено на технические и технологические специальности. Это конкретный шаг по подготовке кадров для реального сектора экономики.

Совместно с работодателями разработано более 11 тысяч образовательных программ. Они основаны на профессиональных стандартах и требованиях WorldSkills, что позволяет вывести компетенции казахстанских студентов на международный уровень.

В прошлом году национальная сборная Казахстана на чемпионате EuroSkills Herning в Дании завоевала 7 медальонов «За мастерство». Это подтверждает международное признание качества технического образования.

По специальностям в сфере информационных технологий на законодательном уровне внедрено онлайн-обучение. В колледжах широко преподаются программирование, кибербезопасность, анализ данных, основы искусственного интеллекта. В результате выпускники выходят на рынок труда конкурентоспособными и быстро адаптируются к требованиям работодателей.

В настоящее время около 43 тысяч студентов обучается в рамках целевого государственного заказа предприятий. Почти 8 тысяч из них уже завершили обучение и трудоустроены на постоянной основе.

