Более 111 тыс. услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

С начала 2026 года через портал социальных услуг выполнено 111,6 тыс. заказов лиц с инвалидностью, в том числе — порядка 75,4 тыс. на технические средства реабилитации, 7,2 тыс. на услуги жестового языка, 23,8 тыс. на услуги индивидуального помощника, 5,2 тыс. на санаторно-курортное лечение.

Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно доставкой либо самовывозом. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано 607 поставщиков специальных социальных услуг, 1022 поставщика ТСР, более 32 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 785 — жестового языка и 132 — санаторно-курортного лечения.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.