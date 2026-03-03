Новые услуги по аренде и продаже земли доступны через ЕГКН

Автоматизация услуг проводится в рамках развития информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» и отражает общий курс на цифровизацию государственных услуг.

С января 2026 года в Казахстане автоматизировано три услуги в сфере земельных отношений. Как сообщили в Госкорпорации «Правительство для граждан», теперь онлайн можно изменить целевое назначение земли, продлить срок ее аренды и выкупить земельный участок.

Так, теперь стала доступна государственная услуга изменения целевого назначения земельного участка в онлайн-формате. Например, если участок оформлен для сельского хозяйства, а собственник планирует строительство, подать заявление на изменение назначения земли можно дистанционно.

Также стала доступна услуга продления срока аренды земельного участка в онлайн формате — если срок аренды подходит к концу, заявление на ее продление можно подать онлайн за 90 дней.

Кроме того, оцифрована процедура продажи земельного участка в частную собственность. Землю можно выкупить онлайн — как единовременно, так и в рассрочку, что упрощает оформление права собственности.

Услуги предоставляются через интеграцию информационной системы ЕГКН, портала электронного правительства и местных исполнительных органов. Это позволяет перевести ключевые процессы в онлайн и облегчить отслеживание их статуса в системе.

Автоматизация услуг проводится в рамках развития информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» и отражает общий курс на цифровизацию государственных услуг.

