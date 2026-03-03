Полицейский дрон в Актобе за два дня поймал 16 нарушителей ПДД

Контроль на дорогах теперь ведется как с земли, так и с воздуха.

В минувшие выходные в Актобе дорожную обстановку контролировал беспилотник. Как сообщили в департаменте полиции области, камера с воздуха фиксировала происходящее на загруженных участках и в местах с ограниченной видимостью — там, где нарушители часто надеются остаться незамеченными. Всего за два дня дрон помог выявить 16 нарушений правил дорожного движения, передает Курсив.

«Среди них — четыре случая управления автомобилем без права управления либо после лишения. Еще четыре водителя сели за руль в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения», — рассказали в ДП.

В полиции отмечают, что такие действия представляют прямую угрозу для других участников движения. Кроме того, восемь автомобилистов не уступили дорогу пешеходам или нарушили правила проезда пешеходных переходов. Подобные маневры на «зебрах» могли закончиться серьезными последствиями.

По заявлению полиции, использование дронов позволяет объективно фиксировать нарушения в режиме реального времени и оперативно передавать информацию ближайшим патрульным экипажам для принятия мер.

