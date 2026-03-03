Отандық AI-стартап Defect AI Стэнфорд университетінің StartX акселераторына қабылданды
Компания медициналық ұйымдарға құжаттаманы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтары мен клиникалық хаттамаларына сәйкес жүргізуге көмектесетін интеллектуалды платформаны жасады.
Astana Hub экожүйесінің қатысушысы Defect AI Стэнфорд университеті StartX акселерациялық бағдарламасының 2026 жылғы көктемгі легіне өтті. Бұл бағдарлама Кремний алқабындағы бәсекеге қабілетті жобалардың бірі.
Компания медициналық ұйымдарға құжаттаманы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтары мен клиникалық хаттамаларына сәйкес жүргізуге көмектесетін интеллектуалды платформаны жасады. Жүйе жазбаларды бірнеше секунд ішінде талдайды және қолмен тексеру уақытын 95%-ға дейін қысқартады, бұл дәрігерлерге қағазбастылықтан арылып, науқастарға көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Платформаның басты мақсаты – клиникаларды қолданыстағы стандарттар мен нормативтік талаптар туралы хабардар ету. Нәтижесінде медициналық құжаттама сапасы жақсарып, медициналық көмек көрсету деңгейі артады.
Қазіргі таңда платформа ондаған миллион медициналық жазбаларды тексерді. Өнімді Қазақстандағы 30-дан астам клиника қолданады, оның ішінде ірі желілер де бар. Defect AI ISO 27001 стандарты бойынша сертификатталған және HIPAA талаптарына сәйкес келеді.
Команда әлемдік үздік тәжірибелерді пайдаланып, платформаға ақылды іздеу функциясын енгізді: дәрігер бірнеше секунд ішінде Денсаулық сақтау министрлігінің ресми құжаттары бойынша емдеу әдістемесін толық көре алады, бұрынғыдай көп беттік нормативтік актілерді оқудың қажеті жоқ. Бұл шешімге OpenEvidence платформасы шабыт берген – Defect AI командасы оның негізін қалаушысымен Стэнфордта кездескен.
Халықаралық нарықта жоба Rette брендімен дамып келеді, қазақша «реттеу» деген сөзден алынған, яғни «тәртіпке келтіру». Атау өнімнің мәнін көрсетеді: AI-ассистент медициналық ұйымдарға құжаттаманы жүйелі түрде реттеуге көмектеседі, үлкен көлемдегі медициналық жазбаларды сапасына зиян келтірмей және қосымша қызметкер алмай өңдеуге мүмкіндік береді.
Қазақстандағы тәжірибе командаға денсаулық сақтау жүйесінің ішкі жұмысын терең түсінуге мүмкіндік берді. Алайда АҚШ нарығы мүлде басқа: бұл әлемдегі ең үлкен медициналық жүйе – жылдық көлемі шамамен 5 трлн доллар, ал медициналық сақтандыру ұйымдарының саны Қазақстанмен салыстырғанда мың есе көп. 2025 жылдың соңында компания алғашқы инвестициялық раундты жапты. Қазір команда платформаны АҚШ нарығына бейімдеп, алғашқы американдық клиенттерді тіркеп жатыр. Келесі инвестициялық раундты 2026 жылғы көктемнің ортасына жоспарлап отыр.
Команданың негізгі бөлігі Қазақстанда орналасқан. Сонымен қатар АҚШ, Жапония, Ұлыбритания және Германияда қызмет ететін мамандар бар. Командада Meta, Google және Microsoft компанияларында тәжірибесі бар мамандар жұмыс істейді. Стэнфорд университетімен орнатылған байланыстар арқылы компания үздік профессорлармен тұрақты кеңесіп отырады.
StartX арқылы команда Advisory Board құрды, оған практик дәрігерлер, денсаулық сақтау саласындағы инвесторлар, сәтті стартап негізін қалаушылар және медициналық жобаларды енгізу тәжірибесі бар техник мамандар кірді.
«StartX-қа түсу – бүкіл әлемдегі мыңдаған кәсіпкерлердің арманы. Біз төрт рет өтініш бердік, сол арқылы 2026 жылғы көктемгі ағымға ендік. Бұл жол команда үшін шыңдалу тәжірибесі болды. Біз өнімді бастапқыда халықаралық нарыққа бағыттаймыз деп жоспарлағандықтан, Astana Hub қатысушысы болуды шештік. Astana Hub-пен әріптестігіміз бұрынғы стартапымыз Sheberkhana – прототиптеу лабораториясы кезеңінен басталған. Сондай-ақ Astana Hub Ventures-ке жобамызды қолдағаны және инвестиция салғаны үшін ризашылығымызды білдіреміз. Біздің миссиямыз – денсаулық сақтау әкімшілік процесстерін жеңілдету, стимулдық жүйені әділ ету және медициналық көмекті жақсарту», – деді Defect AI компаниясының негізін қалаушы Санжар Мырзағалым.
Құрылтайшылардың айтуынша, StartX бағдарламасы өте қарқынды өтіп жатыр. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі – қауымдастық мәдениеті. Әрбір стартаптың негізін қалаушы StartX арқылы өткен кәсіпкерлердің кең қолдауына сүйене алады және өз кезегінде басқаларға көмектесуге дайын болады.
Көктемгі лекке іріктеу бірнеше кезеңнен өтті: технологиялық және бизнес сараптамалардан өтті, оны Astana Business Campus және Назарбаев Университеті қолдады. Бағдарламаға қатысу StartX пен Astana Business Campus арасындағы Platinum Agreement арқасында мүмкін болды, ол NU Impact Foundation экожүйесіне кіреді.
Defect AI жобасының АҚШ-тың жетекші акселерациялық бағдарламаларының біріне өтуі Қазақстандық технологиялық шешімдердің әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті екенін дәлелдейді және команда үшін халықаралық дамудың жаңа кезеңін ашады. Бұрын жоба Silicon Valley Residency бағдарламасының табысты түлегі болған, оны Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Өзбекстан Республикасының Цифрлық технологиялар министрлігі, Astana Hub, Astana Hub Ventures, IT Park Uzbekistan және IT Park Ventures бірлесіп жүзеге асырған.