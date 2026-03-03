Казахстанский AI-стартап Defect AI прошел отбор в акселератор StartX при Стэнфордском университете

Defect AI — участник экосистемы Astana Hub.

Стартап вошел в весенний поток 2026 года акселерационной программы StartX при Стэнфордском университете — одной из самых конкурентных программ Кремниевой долины. Компания создала интеллектуальную платформу, которая помогает медицинским организациям вести документацию в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и клиническими протоколами РК. Система анализирует записи за считанные секунды и сокращает время ручной проверки до 95%, позволяя врачам сосредоточиться на пациентах, а не на бумажной работе. Ключевой фокус платформы — информирование клиник о действующих стандартах и нормативных требованиях. Результат — более качественная медицинская документация и, как следствие, повышение качества медицинской помощи.

На сегодняшний день платформа проверила десятки миллионов медицинских записей. Продуктом пользуются свыше 30 клиник в Казахстане, включая крупнейшие сети страны. Defect AI сертифицирован по стандарту ISO 27001 и соответствует требованиям HIPAA.

Перенимая лучшие мировые практики, команда встроила в платформу функцию умного поиска: врач может за секунды получить детальное описание лечения согласно официальным документам Минздрава вместо того, чтобы вручную изучать многостраничные нормативные акты. Решение было вдохновлено платформой OpenEvidence — с ее основателем команда Defect AI встречалась в Стэнфорде.

На международном рынке проект развивается под брендом Rette — от казахского слова «реттеу», что означает «приводить в порядок». Название отражает суть продукта: AI-ассистент помогает медицинским организациям системно приводить документацию в порядок с помощью искусственного интеллекта, позволяя обрабатывать значительно большие объемы медицинских записей без ущерба для качества и без найма дополнительных сотрудников.

Опыт работы в Казахстане дал команде глубокое понимание того, как устроена система здравоохранения изнутри. Однако американский рынок принципиально отличается: это крупнейшая система здравоохранения в мире — ее объем составляет около 5 трлн долларов в год, а количество организаций медицинского страхования в тысячи раз превышает казахстанский показатель. В конце 2025 года компания закрыла первый раунд инвестиций. Сейчас команда активно развивает платформу для рынка США и проводит онбординг первых американских клиентов. Следующий раунд привлечения инвестиций планируется ближе к середине весны 2026 года.

Основная часть команды находится в Казахстане. Также есть сотрудники, которые базируются в США, Японии, Великобритании и Германии. В команде — специалисты с опытом работы в Meta, Google и Microsoft. Благодаря налаженным связям со Стэнфордским университетом компания регулярно консультируется с профессорами, находящимися на переднем рубеже развития отрасли.

С помощью StartX команда сформировала Advisory Board, в который вошли практикующие врачи, инвесторы в сфере здравоохранения, основатели стартапов с успешными экзитами и технические специалисты с опытом внедрения проектов в медицине.

«Попасть в StartX — мечта для тысяч предпринимателей по всему миру. Мы подавали заявку четыре раза, прежде чем войти в весенний поток 2026 года, и этот путь закалил команду. Поскольку мы изначально планировали строить продукт, нацеленный на внешние рынки, было принято решение стать участниками Astana Hub. С командой Astana Hub мы наладили плодотворное сотрудничество еще со времен нашего предыдущего стартапа Sheberkhana — лаборатории прототипирования. Мы также благодарны Astana Hub Ventures за поддержку и инвестиции в наш проект. Миссия нашей команды — сделать административные процессы в здравоохранении проще, систему стимулов справедливее, а медицинскую помощь качественнее», — рассказал сооснователь Defect AI Санжар Мырзагалым.

По словам основателей, в StartX все проходит в интенсивном формате. Главное отличие программы — ее культура, построенная на сообществе. Каждый фаундер может рассчитывать на поддержку широкой сети предпринимателей, прошедших через StartX за годы его существования, и при этом сам готов вносить вклад и помогать другим.

Отбор в весенний поток включал несколько этапов технологической и бизнес-экспертизы и прошел при поддержке Astana Business Campus и Назарбаев Университета. Участие в программе стало возможным благодаря Платиновому соглашению между StartX и Astana Business Campus, входящему в экосистему NU Impact Foundation.

Прохождение Defect AI в одну из ведущих акселерационных программ США подтверждает конкурентоспособность казахстанских технологических решений на глобальном рынке и открывает для команды новый этап международного развития. Напомним, ранее проект стал одним из успешных выпускников программы Silicon Valley Residency, реализуемой Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан, Astana Hub, Astana Hub Ventures, IT Park Uzbekistan и IT Park Ventures.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.