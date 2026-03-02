Kaspi.kz поддержит клиентов, находящихся в странах Ближнего Востока
На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь.
Kaspi.kz принял решение оказать материальную помощь клиентам, которые приобрели туры или авиабилеты «туда-обратно» через Kaspi Travel и в настоящее время пребывают в странах Ближнего Востока либо оказались там в качестве транзитных пассажиров.
На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь:
— 35 000 ₸ в сутки — на каждого взрослого
— 15 000 ₸ в сутки — на каждого ребенка
Kaspi.kz остается на связи и предпринимает все необходимые меры для сопровождения своих клиентов.
Просим находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.