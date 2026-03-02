Следите за новостями

    Kaspi.kz поддержит клиентов, находящихся в странах Ближнего Востока

    На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь.

    2 марта 2026 16:01, Profit.kz
    Kaspi.kz принял решение оказать материальную помощь клиентам, которые приобрели туры или авиабилеты «туда-обратно» через Kaspi Travel и в настоящее время пребывают в странах Ближнего Востока либо оказались там в качестве транзитных пассажиров.

    На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь:

    — 35 000 ₸ в сутки — на каждого взрослого
    — 15 000 ₸ в сутки — на каждого ребенка

    Kaspi.kz остается на связи и предпринимает все необходимые меры для сопровождения своих клиентов.

    Просим находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.

