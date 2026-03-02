Мошенники используют цифровой тенге, чтобы обмануть казахстанцев

Эксперты разъяснили, что цифровая валюта не является инструментом для спекуляций и ее курс всегда привязан к наличному тенге.

Аферисты в Сети обещают сверхприбыль при минимальных вложениях. Эксперты поясняют, что цифровой тенге — это просто электронная форма национальной валюты, предназначенная для расчетов, а не способ заработать, передает Zakon.kz.

«Это третья форма, следующая ступень нашей валюты. Один цифровой тенге всегда равен одному тенге по умолчанию. Соответственно, никакие инвестиции не будут расти, как биткоин, цифровой тенге будет всегда равен одному настоящему реальному тенге», — отмечает Дмитрий Акмаев, PRD национальной платежной корпорации.

Цифровой тенге — это расчетная единица, которая используется для повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с коррупцией, маркирования средств и контроля их целевого расходования. Схема обмана основана на доверии к госпроектам, страхе упустить выгоду и обещаниях сверхприбыли без риска.

Эксперты предупреждают: если вам обещают баснословные проценты без каких-либо рисков, это серьезный повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал — просьбы предоставить персональные данные. Пока цифровые технологии развиваются, мошенники ищут новые способы обмана. Специалисты рекомендуют проверять информацию, не доверять незнакомым платформам и принимать финансовые решения только через официальные сервисы.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.