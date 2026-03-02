Токаев и Вучич договорились о партнерстве в IT и энергетике

Казахстан и Сербия намерены перевести торгово-экономические связи на «новый уровень», сделав ставку на технологии.

Касым-Жомарт Токаев и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры в узком составе. Главными темами стали развитие ИТ-сектора, прямые авиарейсы между столицами и расширение работы сербского бизнеса в Казахстане. Глава РК подчеркнул, что Сербия является очень важным стратегическим партнером в Европе. В Казахстане уже успешно работает более 60 сербских компаний. Важным фактором сближения стал запуск прямого авиарейса между Астаной и Белградом, который уже дает свои плоды в бизнесе и туризме, передает Курсив.

«У нас общие подходы к основным международным вопросам. Считаю, что мы создали надежную и эффективную базу для нашего сотрудничества», — сказал Токаев.

Александр Вучич, в свою очередь, предложил расширить горизонты сотрудничества. Помимо традиционной энергетики, Белград заинтересован в совместных проектах в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий.

«Убежден, что наша дружба выйдет на новый уровень благодаря укреплению взаимодействия в сферах искусственного интеллекта и IT», — заявил президент Сербии.

Товарооборот между странами по итогам 2025 года превысил $107 млн, продемонстрировав рост почти на 8%. Казахстан при этом почти вдвое увеличил экспорт в Сербию, поставляя в основном минеральные удобрения и промышленную продукцию.

В завершение встречи Вучич пригласил Токаева посетить Сербию с ответным визитом в ближайшее время.

