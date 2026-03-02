Год ИИ трансформирует учебный процесс в казахстанских школах

Современная школа становится не только местом получения знаний, но и пространством развития критического мышления, проектного обучения и навыков работы с информацией.

Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, поставив задачу перехода системы образования Казахстана к инновационной и гибкой модели. Этот стратегический шаг направлен на формирование поколения, способного эффективно использовать возможности глобального цифрового пространства и быть конкурентоспособным в условиях цифровой экономики. По прогнозам, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий позволит к 2030 году повысить производительность системы образования на 10-15%.

Современная школа становится не только местом получения знаний, но и пространством развития критического мышления, проектного обучения и навыков работы с информацией. В этих целях пересмотрены учебные планы по предметам «Цифровая грамотность» и «Информатика» для 1-9 классов, заложены основы формирования цифровых навыков. Национальная база данных образования на платформе «QazTech» и единая образовательная платформа создают условия для выстраивания индивидуальной образовательной траектории учащихся и оптимизации ежедневной работы педагогов.

В стране успешно реализуется проект «Qazaq Digital Mektebi», направленный на сокращение цифрового разрыва между городскими и сельскими школами. Уже внедряются отечественные инструменты искусственного интеллекта Roqed AI, Kashgari, Stem-solutions и Testter.kz. Опыт школ № 99, № 101, № 104 и № 107 города Астаны показывает, что применение ИИ повышает эффективность проверки заданий и существенно снижает нагрузку на педагогов.

Повышение компетенций педагогов в работе с инструментами искусственного интеллекта является одним из приоритетов государства. В 2025 году на платформе «Өрлеу» специальные курсы прошли более 240 тысяч учителей, а в 2026 году в рамках проекта «ChatGPT Edu» еще более 200 тысяч специалистов освоят создание собственных ИИ-ассистентов. Программы охватывают все уровни образования, от дошкольного до технического и профессионального.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества реализуется совместный с MIT проект «Day of AI Qazaqstan». Инициатива направлена на повышение ИИ-грамотности школьников и интеграцию элементов искусственного интеллекта в учебные предметы. Также планируется разработка специальных курсов для родителей с целью их активного вовлечения в цифровой образовательный процесс.

