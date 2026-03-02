Более 600 объектов в сельских населенных пунктах уже подключено к высокоскоростному интернету

В Казахстане продолжается системная работа по обеспечению СНП высокоскоростным интернетом.

Проект соглашения об инвестициях между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и АО «Казахтелеком» реализуется в рамках национального проекта «Доступный интернет». На сегодняшний день в рамках проекта к сети уже подключено свыше 600 объектов в сельских населенных пунктах. Из них 584 объекта в 330 сельских населенных пунктах получили доступ к интернету посредством спутниковых каналов связи. Еще 24 объекта в 14 селах подключены через волоконно-оптические линии связи, обеспечивающие более стабильное и высокоскоростное соединение.

Работы ведутся в плановом режиме и направлены на сокращение цифрового неравенства. Подключение к высокоскоростному интернету открывает доступ к цифровым государственным услугам, дистанционному образованию, телемедицине и современным онлайн-сервисам, сокращая цифровой разрыв между городом и селом.

Соглашение об инвестициях предусматривает масштабное расширение телекоммуникационной инфраструктуры: в общей сложности высокоскоростной интернет будет проведен более чем в 3 000 сельских населенных пунктов. До конца 2027 года планируется подключить еще свыше 3 000 сел к магистральным волоконно-оптическим линиям связи. В результате сеть ВОЛС с возможностью подключения домохозяйств будет доступна в 4 786 сельских населенных пунктах страны.

Реализация проекта позволит обеспечить более 90% казахстанских сел высокоскоростным интернетом по проводным технологиям, а общий уровень доступности высокоскоростного интернета в стране достигнет 99% к концу 2027 года.

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.