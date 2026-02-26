Водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн

Нововведение распространяется на все категории водительских прав.

В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане продолжается последовательная трансформация государственных услуг и перевод наиболее востребованных сервисов в онлайн-формат. С апреля текущего года казахстанцы получат возможность заменить водительское удостоверение через портал eGov и мобильное приложение eGov Mobile даже после окончания срока его действия. Ранее услуга предоставлялась онлайн только при наличии действующего документа, а также в случае его утраты, кражи или смены ФИО. Теперь она расширена и охватывает случаи, когда срок действия удостоверения истек.

Нововведение распространяется на все категории водительских прав. При замене водительского удостоверения после истечения срока его действия требуется обязательное прохождение медосмотра для допуска к управлению транспортным средством.

У пользователей, прошедших медосмотр, в момент подачи заявки сведения загрузятся автоматически из государственных информационных систем. В то же время, если пользователь обновляет права заранее (до окончания срока их действия), прохождение медосмотра не требуется. Срок оказания услуги составляет 60 минут.

«В ближайшее время планируется постепенный переход к исключительно онлайн-формату замены водительских удостоверений. Уже с апреля текущего года приоритет будет отдан электронному способу подачи заявок, что позволит отказаться от очных визитов в ЦОНы и минимизировать очереди. Учитывая, что услуга давно доступна в онлайн формате и пользуется высоким спросом, такой шаг станет логичным завершением цифровизации процесса», — отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Важно отметить, что при загрузке фотографии обязательно учитывать установленные требования. Изображение должно соответствовать параметрам формата, разрешения и качества. С полным перечнем требований можно ознакомиться в паспорте услуги на портале eGov.kz.

Также доступна возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. В этом случае документ, из которого берется изображение, должен быть выдан не более трех лет назад. Если срок превышает три года, система предложит загрузить актуальное фото вручную.

В процессе подачи заявления стоит учитывать, что в отдельных случаях данные документа пользователя могут быть не оцифрованы в государственных информационных системах. В таком случае отобразится соответствующее уведомление, и для обновления данных может потребоваться личное обращение в ЦОН.

Кроме того, система проводит автоматическую проверку на наличие задолженностей. Если у водителя имеются неоплаченные штрафы, с момента наложения которых прошло более 30 дней, оформить замену удостоверения будет невозможно до их полного погашения.

С момента запуска услуги по выдаче водительских удостоверений онлайн ею воспользовались более 60 000 раз, включая все сценарии.

Функционал был реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства внутренних дел РК.

