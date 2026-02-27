Рынок облачных сервисов в РК вырастет до 257 млрд тенге к 2029 году

25 февраля в Astana Hub состоялась презентация отчета по рынку публичных облачных сервисов и коммерческих центров обработки данных Казахстана.

В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев. Также в обсуждении участвовали представители отраслевых министерств, игроки облачного рынка и рынка коммерческих ЦОД, представители бизнеса и экспертного сообщества. Отчет подготовлен международной аналитической компанией IDC и посвящен анализу рынка публичных облачных сервисов, а также развитию рынка коммерческих центров обработки данных.

По данным исследования, объем рынка публичных облачных сервисов в Казахстане увеличился с 59,3 млрд тенге в 2022 году до 117,6 млрд тенге в 2025 году. Среднегодовой темп роста за указанный период составил 26%. Крупнейшим сегментом рынка являются облачные приложения в модели SaaS, значительную долю также занимает инфраструктура как сервис и платформенные решения.

Согласно прогнозу, к 2029 году объем рынка публичных облачных сервисов может достигнуть 257,2 млрд тенге. Ожидается дальнейший рост спроса со стороны государства и бизнеса, в том числе в связи с внедрением решений в области искусственного интеллекта.

Емкость коммерческих центров обработки данных в 2025 году достигла 4 тысяч стоек, при коэффициенте загрузки 91%. Это подтверждает высокий уровень использования существующей инфраструктуры и необходимость дальнейшего развития вычислительных мощностей в стране.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития рассматривает результаты исследования как основу для дальнейшего диалога с рынком по вопросам развития цифровой инфраструктуры, обеспечения суверенности данных и создания условий для устойчивого роста облачных и сервисов ЦОД в Республике Казахстан.

«Развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта напрямую зависят от доступности вычислительной инфраструктуры. Поэтому государству важно понимать не только технологические тренды, но и фактический размер рынка, динамику спроса и перспективу роста мощностей», — отметил Ж. Мадиев.

«Развитие рынка публичных облачных сервисов и центров обработки данных в Казахстане ускоряется на фоне растущего спроса на цифровые решения. Рынок публичных облаков вырос на 25% в 2025 году. Параллельно формируется инфраструктурная база для позиционирования Казахстана как регионального хаба: крупные проекты по расширению коммерческих ЦОДов, внедрению ИИ-решений и строительству новых площадок усиливают потенциал страны в сфере цифровых услуг», — добавил А. Беклемишев, вице-президент IDC в регионе СНГ.

Напомним — 13 марта в Алматы пройдет конференция PROFIT Cloud Day, посвященная ЦОДам, облакам и управлению большими данными.