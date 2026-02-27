В Астане прошел финал национального проекта ITMLab 2.0

Площадка объединила представителей государства, бизнеса, инвесторов и гражданского сектора для презентации технологических решений, направленных на повышение качества жизни лиц с инвалидностью.

В международном технопарке Astana Hub состоялся Demo Day — финальное мероприятие второго сезона акселерационной программы инклюзивных технологий ITMLab 2.0. Проект реализуется Общественным фондом ITeachMe при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК и компании «Шеврон». Главная цель инициативы — создание устойчивой экосистемы, в которой технологии выступают реальным инструментом для обеспечения равного доступа и социализации граждан с особыми потребностями.

В работе Demo Day принял участие Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Глава ведомства ознакомился с представленными проектами и подчеркнул значимость подобных инициатив в рамках государственной повестки.

«С 2024 года мы начали реализацию новой Концепции инклюзивной политики до 2030 года. И текущий Год цифровизации, объявленный Главой государства, прочно с ней сочетается. Государству нужны такие технологические решения. Поэтому, помимо грантов, мы будем обеспечивать проектам менторскую поддержку и полное сопровождение до их выхода на рынок. Со своей стороны, в текущем году Министерство внедряет ряд собственных цифровых решений. В их числе — использование искусственного интеллекта при установлении группы инвалидности, а также централизация механизма квотирования рабочих мест для развития инклюзивной занятости», — отметил Аскарбек Ертаев.

В рамках финала 10 команд-разработчиков из 10 регионов страны презентовали свои протестированные технологические прототипы. Ранее участники прошли строгий конкурсный отбор и получили целевую грантовую поддержку в размере 600 000 тенге на практическую реализацию своих разработок. Представленные проекты ориентированы на расширение самостоятельности, развитие сенсорных навыков и стимулирование занятости лиц с инвалидностью.

О практической значимости представленных решений и их влиянии на интеграцию ЛСИ в активную жизнь отметила советник Министра труда и социальной защиты населения РК Захира Бегалиева.

«Искусственный интеллект кардинально меняет жизнь людей с инвалидностью, устраняя препятствия для обучения и работы. Социальные инновации часто нуждаются в особой поддержке, поэтому мы собрали здесь сообщество инвесторов, чтобы показать важность вложений в такие технологии. Наша цель — довести идеи разработчиков от прототипа до реального внедрения. Создание доступной инклюзивной среды — это общегосударственная ответственность», — подчеркнула Захира Бегалиева.

Подводя итоги мероприятия, участники отметили, что синергия усилий государственного аппарата, социально ответственного бизнеса и неправительственных организаций позволяет трансформировать идеи в конкретные, работающие инструменты. Реализация проектов в рамках ITMLab 2.0 вносит значительный вклад в формирование долгосрочной социальной ценности и построение общества равных возможностей.