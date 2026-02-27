Онлайн вместо очередей: 27 млн казахстанцев получили госуслуги в онлайн-формате

Особое внимание уделяется переводу в онлайн-формат ТОП-10 государственных услуг, которые ранее преимущественно оказывались через центры обслуживания населения.

МИИЦР совместно с государственными органами и Госкорпорацией «Правительство для граждан» в рамках государственной политики по повышению доступности и качества государственных услуг ведет работу по цифровизации наиболее востребованных госуслуг. Особое внимание уделяется переводу в онлайн-формат ТОП-10 государственных услуг, которые ранее преимущественно оказывались через центры обслуживания населения. Эти услуги формируют около 80% общего клиентского потока фронт-офисов. Их цифровизация направлена на сокращение очередей, экономию времени граждан и повышение прозрачности процедур, передает Kazpravda.kz.

Так, одной из ключевых услуг стало оформление электронной цифровой подписи, которая с августа 2025 года переведена полностью в онлайн-формат. Подача заявления и получение подписи осуществляются дистанционно с обязательным прохождением биометрической идентификации.

Важно отметить, что спрос на дистанционный формат сформировался еще до введения безальтернативного онлайн-механизма.

«В период с января по август 2025 года было оформлено ЭЦП в онлайн формате — около 27 млн и более 1 млн — через ЦОН. До перевода услуги в безальтернативный онлайн-формат (январь–август 2025 года) онлайн — 26 757 260, офлайн — 1 203 002. Порядка 96% ЭЦП уже тогда выдавалось дистанционно, а доля очных обращений составляла около 4%. Если сравнить показатели января 2026 года с аналогичным месяцем 2025 года, подтверждается устойчивая тенденция: сегодня свыше 99,6% ЭЦП граждане получают онлайн, выбирая более быстрый и удобный формат. При этом предусмотрены социально ориентированные исключения. Оператор ЦОН вправе оказать услугу офлайн в случае, если гражданин пять раз безуспешно попытался пройти биометрическую идентификацию. В таких ситуациях применяется дополнительная фотофиксация и проводится модераторская проверка личности», — пояснили в МИИЦР.

Новый онлайн-механизм также позволяет одновременно актуализировать сведения об абонентском номере в базе мобильных граждан. Это способствует соблюдению требований законодательства об обязательной регистрации SIM-карт, снижению рисков использования номеров третьими лицами и повышению уровня цифровой безопасности.

Регистрация по месту жительства также стала полностью цифровой. С 19 ноября 2025 года услуга переведена полностью в онлайн формат и теперь предоставляется исключительно дистанционно через портал eGov, мобильное приложение eGov mobile и банковские приложения.

В рамках цифровизации расширены жизненные ситуации оказания услуги. Теперь опекуны, попечители и собственники арендного жилья могут пройти регистрацию дистанционно.

Ранее этим категориям граждан требовалось личное посещение ЦОН и предоставление бумажных подтверждающих документов. Сегодня необходимые процедуры доступны онлайн.

«Наша приоритетная задача — сделать взаимодействие гражданина с государством бесшовным и технологичным. Сегодня мы видим, что многие выбирают цифровой путь получения ЭЦП. Это не просто экономия времени, это фундамент для безопасной цифровой экосистемы страны. Перевод ТОП-10 услуг в онлайн позволил нам пересмотреть модель управления ресурсами, направив высвободившийся потенциал на развитие инновационных сервисов и внедрение ИИ-решений», — отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

В 2024 году через операторов ЦОН было оказано 15,2 миллиона государственных услуг, а в 2025-м этот показатель сократился до более 13 миллионов, что демонстрирует снижение обращений на 2 миллиона или 13% в пользу удобных цифровых каналов — портала eGov, приложения eGov Mobile и зон самообслуживания.

Реализуемые меры формируют устойчивую модель цифрового государства, в которой государственные сервисы становятся быстрее, понятнее и доступнее для граждан, а высвобожденные ресурсы направляются на дальнейшее развитие технологической инфраструктуры и современных решений в сфере искусственного интеллекта.

