«Умные» камеры начнут автоматически фиксировать нарушения с 12 марта

«Умные» камеры начнут автоматически фиксировать нарушения в Казахстане с 12 марта. Дроны и камеры будут фиксировать выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание, передает Sputnik.

