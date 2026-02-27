Казахстан усиливает науку через ИИ: открытие центра AI SilkNet

AI SilkNet станет первой в стране национальной платформой предиктивной аналитики и научно-технологического форсайта.

В 2026 году, объявленном Годом искусственного интеллекта и цифровизации, Казахстан делает стратегический шаг по интеграции ИИ в научную инфраструктуру страны. На стратегической сессии «Форсайт науки и технологий Казахстана: от данных к решениям» в Алматы вице-министр цифрового развития и искусственного интеллекта Дмитрий Мун рассказал о роли МИИЦР в развитии национальной науки и внедрении предиктивной аналитики.

Сегодня более 400 участников — ученые, представители министерств, индустрии, вузов и научных институтов — обсудили развитие национальной системы форсайт-исследований и предиктивной аналитики, выстраивание единой системы прогнозирования для страны и регионов. Основное внимание уделялось работе Академии с регионами: формирование форсайт-сети, вовлечение акиматов и индустрии в определение приоритетных направлений научного и технологического развития.

Главным событием стало открытие Казахстанско-Корейского центра AI SilkNet — совместной инициативы Национальной академии наук и Корейского института научно-технической информации (KISTI). Президент KISTI доктор Сик Ли принял участие в церемонии. AI SilkNet станет первой в стране национальной платформой предиктивной аналитики и научно-технологического форсайта, предоставляя инструменты для анализа глобальных и национальных трендов и оценки технологических рисков.

По словам Дмитрия Муна, платформа открывает новые возможности для национальной науки: «Форсайт науки и технологий — это инструмент стратегического управления. Национальная платформа ИИ позволяет анализировать большие объёмы научной информации, выявлять глобальные технологические тренды, проводить патентную и публикационную аналитику, формировать предиктивные сценарии развития отраслей и создавать специализированных AI-агентов для научных и экспертных задач».

AI SilkNet позволит Академии создавать собственных AI-агентов, ускорять подготовку стратегических докладов и выстраивать систему мониторинга глобальных технологических изменений.

«Наука исторически определяла траекторию развития государств. Сегодня национальная наука получает возможность усилить свои позиции за счёт инфраструктуры искусственного интеллекта. Это шаг к формированию интеллектуального суверенитета страны и новой странице в истории науки Казахстана», — отметил Д. Мун.

KISTI является ведущим институтом Южной Кореи в области научно-технической информации и прогнозирования, специализирующимся на внедрении ИИ и высокопроизводительных вычислений в R& D, развитии национальной научно-технической инфраструктуры и прогнозировании будущего. Создание Центра AI SilkNet открывает новые возможности для трансфера передовых международных практик в систему науки Казахстана и укрепления стратегического партнерства с Кореей в сфере ИИ и инноваций.

