Информационная система развития аквакультуры будет внедрена с 2027 года

Министерство сельского хозяйства продолжает цифровизацию рыбной отрасли.

В 2025 году запущена информационная система прослеживаемости рыбы и рыбной продукции «E-Fish». Система обеспечивает интеграцию информационных ресурсов государственных органов, участвующих в выдаче документов, подтверждающих легальность происхождения рыбы и рыбной продукции. Основная цель — предотвращение оборота продукции незаконного происхождения.

На сегодняшний день в «E-Fish» зарегистрировано 1196 субъектов рыбного хозяйства и аквакультуры, что составляет более 95% от их общего числа. Интеграция Единой автоматизированной системы управления с «E-Fish» позволила блокировать оформление ветеринарных документов в случаях превышения установленных квот на вылов и объемы выращивания рыбы. Благодаря внедрению системы удалось сократить теневой оборот рыбной продукции на 2 тысячи тонн.

В рамках реализации Закона «Об аквакультуре» с 2027 года предусмотрено внедрение информационной системы развития аквакультуры. Ее реализация планируется на базе действующей системы «E-Fish» путем создания отдельного модуля «Аквакультура».

Проект правил ведения информационной системы развития аквакультуры разработан и согласован со всеми заинтересованными государственными органами, а также с Министерством юстиции.

Новая система обеспечит мониторинг и анализ развития аквакультуры, формирование и ведение реестра субъектов отрасли, а также учет и прослеживаемость объектов аквакультуры с возможностью сбора и обработки необходимых данных.

