Анонс: Central Eurasian Venture Forum 2026

Площадка, где заключаются сделки и формируется капитал региона.

Central Eurasian Venture Forum Tashkent — инвестиционная платформа, объединяющая венчурные фонды, частных инвесторов, институциональный капитал, корпорации и технологические стартапы. Это место, где участники находят соинвесторов, открываются и структурируются сделки, формируются фонды и синдикаты и запускаются образовательные и инвестиционные инициативы.

Форум пройдет в Узбекистане 3 апреля. Фокус 2026 года — Smart Capital: устойчивый, структурированный и профессиональный подход к инвестициям в AI, fintech и deep tech в условиях новой глобальной реальности.

В рамках форума пройдут:

1. Startup Alley — зона прямого доступа к проектам ранних стадий.

2. MOST Investable Battle — конкурентная инвестиционная сцена, где стартапы презентуют проекты перед венчурными фондами и частными инвесторами.

3. Закрытые сессии для инвесторов — Private networking, GP–LP встречи, круглые столы по созданию фондов и структурированию капитала.

4. VC Party — продолжите нетворкинг после форума на afterparty.

5. CEVF Retreat — закрытый ивент на природе для избранной группы участников.

Среди спикеров форума — один из крупнейших и самых активных венчурных инвесторов Центральной Азии Мурат Абдрахманов, CEO RISE Research Айнур Жантурина, венчурный инвестор Ерлан Исекешев, сооснователь Silkroad Angels Абай Абсамет, а также Бауржан Канкин, Александр Земляк и Иван Белохвостиков.

