Казахстанцы могут остаться без света и тепла из-за кибератак

Депутат предупредил о рисках потери миллиардов долларов из-за кибератак на энергетику страны.

Кибератаки на энергетические объекты Казахстана могут привести к блэкауту и потерям миллиардов долларов, считает депутат мажилиса парламента Абуталип Мутали. С соответствующим запросом он обратился к первому вице-премьеру Роману Скляру. По его словам, автоматизированные системы управления технологическими процессами и SCADA-системы (АСУ ТП и SCADA) являются ключевыми элементами цифровой инфраструктуры промышленных и критически важных объектов. В условиях активного внедрения АСУ ТП и SCADA в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспорте и добывающем секторе вопросы кибербезопасности имеют критическое значение для национальной безопасности, отметил он на пленарном заседании палаты, передает Курсив.

«Кибератаки способны в любой момент парализовать целые промышленные гиганты, оставить без света, воды, тепла и газа целые регионы страны! Представьте: зимой, в мороз, тысячи домов без отопления, остановленные заводы, замороженные нефтепроводы и шахты. Это не просто неудобство — это прямая угроза жизни людей и национальной безопасности! Мы потеряем миллиарды долларов», — сказал он.

Депутат отметил, что АСУ ТП и SCADA применяются на ТЭЦ, в котельных и тепловых сетях, в водозаборах и насосных станциях, в электрических сетях и подстанциях в каждом регионе. Их бесперебойное функционирование напрямую влияет на теплоснабжение, электроснабжение и водообеспечение населения. Вместе с тем, утверждает он, на сегодняшний день министерством энергетики фактически не сформирован централизованный механизм защиты технологических сетей, а многие объекты используют устаревшее оборудование, отсутствует единая классификация по уровню критичности и киберзначимости. При этом соответствующие мероприятия во многих случаях носят формальный характер.

«По международной и региональной практике более 60% киберинцидентов в промышленности связаны с уязвимостями АСУ ТП и SCADA, а свыше 70% объектов эксплуатируют не сегментированные сети, не рассчитанные на противодействие кибератакам», — сказал он.

В качестве наглядного примера возможных последствий Мутали отметил блэкаут, произошедший в 2025 году в ряде европейских стран, где прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции составил примерно 100-200 млн евро в сутки.

По данным отраслевых отчетов, 38,6 % промышленных АСУ/OT (операционные технологии) систем по миру подвергались атакам в 2023 году, а в первом квартале 2025 года до 30% таких систем подверглись блокировке вредоносных объектов, что подтверждает сохраняющуюся уязвимость инфраструктуры.

Депутат напомнил, что в Казахстане уже фиксировались случаи, приводившие к остановке технологических процессов, сбоям энергоснабжения.

«Топливно-энергетический комплекс и промышленность — это основа нашего ВВП, главный источник экспортной выручки и доходов республиканского бюджета. Каждый такой сбой — это удар по всей экономике нашей страны», — сказал он.

В этой связи депутат попросил рассмотреть вопрос о внедрении системных мер по обеспечению кибербезопасности OT сетей и АСУ ТП и SCADA на стратегических объектах, включая организацию централизованного мониторинга, обязательную сегментацию IT и OT сетей, внедрение систем обнаружения аномалий, разработку и отработку планов реагирования, проведение обучения и тренировок персонала, создание отраслевого центра компетенций (OT CERT) и обеспечение устойчивого финансирования соответствующих мероприятий.

